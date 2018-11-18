HABER

İzmir'in ortasında trafiğe "sandalyeli" koruma

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 21:08 | Son Güncelleme

Konak ilçesindeki Şair Eşref Bulvarı'nda altyapı çalışmaları nedeniyle kazılan ancak iş tamamlandıktan sonra üzeri kapatılmayan, yağmurla birlikte su dolan çukurların trafik için tehlike oluşturduğunu gören bir vatandaş, evden getirdiği sandalyeyle güvenlik önlemi aldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde, yolda altyapı çalışmaları nedeniyle kazılan ancak üzeri kapatılmayan çukurların trafik için tehlike oluşturduğunu farkeden bir vatandaş, evinden getirdiği sandalyeyle güvenlik önlemi aldı.

Şair Eşref Bulvarı'nda daha önce kazı çalışması yapan belediye ekipleri, iddiaya göre önceki gün çalışmaları tamamlayıp gitti ancak kazılan alanı doldurmadı.

Kent genelinde günün erken saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle de bulvar üzerinde çukurlar oluştu.

Yaya ve araç trafiği için tehlike oluşturan çukurları farkeden bir mahalle sakini, araçların ve insanların zarar görmemesi için yola sandalye koyup güvenlik şeridi çekti.

Bulvarı kullanan araç sürücülerinin de vatandaşların sandalyeli önlemini dikkate aldığı görüldü.

10 yıl boyunca tutsak kaldığı 'Dehşet Evi'ni anlattı10 yıl boyunca tutsak kaldığı 'Dehşet Evi'ni anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan İlker Aycı'nın düğününe katıldıCumhurbaşkanı Erdoğan İlker Aycı'nın düğününe katıldı
Zeytinburnu Metro İstasyonu'nda raylara atlayan kadın yaralandı(2)Zeytinburnu Metro İstasyonu'nda raylara atlayan kadın yaralandı(2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çöken yol izmir Sandalye yağmur

En Çok Okunan Haberler

O Ses Türkiye'yi terk etti! Acun Ilıcalı telefonla aradı...

O Ses Türkiye'yi terk etti! Acun Ilıcalı telefonla aradı...

İhsan Eliaçık da 'Türkçe ezan' tartışmalarına katıldı!

İhsan Eliaçık da 'Türkçe ezan' tartışmalarına katıldı!

Hadise'den sonra Ebru Gündeş de köfte dudak oldu

Hadise'den sonra Ebru Gündeş de köfte dudak oldu

Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek Sincan'da kriz yarattı: Sincanlı olmayan belediye başkanı istemiyoruz!

Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek Sincan'da kriz yarattı: Sincanlı olmayan belediye başkanı istemiyoruz!

Dışişleri'den Kıbrıs açıklarında arama faaliyeti yapan firmalara uyarı

Dışişleri'den Kıbrıs açıklarında arama faaliyeti yapan firmalara uyarı

Fatih Altaylı'dan Kadir Mısıroğlu'na: Yunan kazansa idi restoran ne olurdu!

Fatih Altaylı'dan Kadir Mısıroğlu'na: Yunan kazansa idi restoran ne olurdu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlker Aycı'nın düğününe katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlker Aycı'nın düğününe katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş hakkında şuç duyurusu!

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş hakkında şuç duyurusu!

Zeytinburnu Metro İstasyonu'nda raylara atlayan kadın yaralandı

Zeytinburnu Metro İstasyonu'nda raylara atlayan kadın yaralandı

Karakol önünde drift yapan sürücüye ceza yağdı

Karakol önünde drift yapan sürücüye ceza yağdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 100 yaşındaki Nazmiye Nine'yi ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 100 yaşındaki Nazmiye Nine'yi ziyaret etti

TSK, Afrin'de operasyon başlattı

TSK, Afrin'de operasyon başlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.