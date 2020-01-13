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  4. İzmir'in şoför Nebahatları, erkek şoförlere meydan okuyor

İzmir'in şoför Nebahatları, erkek şoförlere meydan okuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 08:17 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Bornova ilçesindeki taksi durağında, yaklaşık 3 yıldır şoförlük yapan Sevim Çevril Kaykaç (41) ve Zühra Turan (45), araçlarına 'Kadınlar araba kullanamaz' diye düşünüp, ön yargılı binenlerin inerken memnuniyetlerini dile getirdiğini söyledi.

Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bornova ilçesindeki taksi durağında, yaklaşık 3 yıldır şoförlük yapan Sevim Çevril Kaykaç (41) ve Zühra Turan (45), araçlarına 'Kadınlar araba kullanamaz' diye düşünüp, ön yargılı binenlerin inerken memnuniyetlerini dile getirdiğini söyledi. İzmir'in şoför Nebahatları, "Kadınlar için 'Araba kullanamaz' diyenler yargısız infaz yapıyor. Böyle düşünenleri, taksilerimize bekleriz" dedi.
İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki taksi durağında çalışan Sevim Çevril Kaykaç ve Zühra Turan, başarılarıyla erkek meslektaşlarına meydan okuyor. Yaklaşık 3 yıldır şoförlük yapan 2 kadın, çevrelerindekilerin şaşkın ve ön yargılı bakışlarına aldırış etmiyor. İş ararken kadın taksici ilanını görüp başvurduğunu söyleyen Sevim Çevril Kaykaç, "Bir gün gazetelerde kadın taksiciler alınacağı ilanlarını görüp odaya başvurumu yaptım. 38'inci olarak başvuru yapmış olmama rağmen belgelerim tam olduğu için hemen işe başladım ve 3 yıldır geçimimi taksicilikle sağlıyorum. Arkadaş çevreme söylediğimde şaşırmadılar. Çünkü yapabileceğimi biliyorlardı. Eşim tehlikeli bulduğu için başlarda taksicilik yapmamı istemedi. Ben de 'Eğer olumsuz bir şey yaşarsam bırakacağım' dedim ve taksiye çıkmaya başladım. Bu süreçte bir sorun yaşamadım. İşimi severek yapıyorum" dedi.
'BİR KADIN BENİ GÖRÜP CESARET ALIRSA, BU EN BÜYÜK MUTLULUĞUM OLUR'
Kaykaç, taksisine binen yolcuların önce şaşırdığını, yolculuk sona erdikten sonra da memnuniyetlerini dile getirdiklerini belirterek, şunları söyledi:
"Genellikle hep aynı tepkileri alıyorum. Herkese aynı hikayeyi anlatıyorum. Bir gün taksiye binen erkek bir müşteri, 'Ben kadın taksicinin arabasıyla gitmem' dedi. Ben de 'Siz binin ve inerken yeniden konuşalım' diye cevap verdim. İstediği adrese götürdüğümde, 'Sizi bu koltuğa boşuna oturtmamışlar' demişti. Şoförlükte de sıkıntı yok yani. Genellikle 'Sanki kendi arabamda yolculuk yapıyorum' yorumları alıyorum. Ön yargıları yıkmak için koltuktan inmedim. Biz, kadının da her şeyi yapabileceğini kanıtlamak için mücadele ediyoruz. İnsanların mutlu olduğunu görmek bizim için yeterli. Bir kadın beni görüp cesaret alırsa bu benim için en büyük mutluluk olur. Kadınların, kendi ayakları üzerinde durması gerekiyor" dedi.
'KADINLAR ARABA KULLANAMAZ DİYENİ TAKSİME BEKLERİM'
Aynı durakta çalışan Zühra Turan, yaptığı iş nedeniyle kendiyle gurur duyduğunu vurgulayarak, "Taksicilik erkek mesleği gibi görünüyor ancak bu doğru değil. Geçimimi bu işten sağlıyorum. Erkeklerle aynı mesaiyi yapıyorum. Çevremdekilere taksicilik yapacağımı söylediğimde, 'Öyle şey mi olur?' tepkisiyle karşılaştım. Fakat artık onlar da alıştı. Çocuklarımız için çalışmak zorundayız. Tabuları yıktım. Kadınlar korkmasın. Araba kullanmak çok zor değil. Kadınlar, erkeklere oranla daha dikkatli araba kullanıyorlar. Kadınlar için 'Araba kullanamaz' diyenler yargısız infaz yapıyor. Böyle düşünenleri, taksime beklerim" diye konuştu.
'ÇOK GÜZEL BİR İŞ YAPTIK, KADIN ŞOFÖRLERİN SAYISI ARTACAK'
İzmir Otogar İZOTAŞ Kooperatif Başkanı Celal Elmasoğlu (62) ise kadın taksici sayısını arttırmak istediklerini belirterek, "Göreve geldikten sonra bazı değişimlere gitmeye karar verdik ve kadın şoförler de bu değişimin parçasıydı. Müşterilerimiz de biz de kadın şoförlerimizden oldukça memnunuz. Zamanında karşı çıkanlar da oldu. Ancak biz, kadın şoförlerimizin arkasında durmaya devam edeceğiz. Çok güzel bir iş yaptığımızı düşünüyorum. İlerleyen yıllarda sayıyı artırmak istiyoruz."

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