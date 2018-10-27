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İzmir'in sokaklarında Balkan rüzgarları esti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 10:39 | Son Güncelleme

İZMİR Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Balkanlılar Halk Dansları Festivali kapsamında İzmir, halk oyunları gösterileri ile renklendi.İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 13'üncü Balkanlılar Halk Dansları Festivali için 9 farklı ülkeden gelen dansçılar, İzmir'in farklı yerlerinde gösteriler sundu.

Hande NAYMAN İZMİR, (DHA) İZMİR Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Balkanlılar Halk Dansları Festivali kapsamında İzmir, halk oyunları gösterileri ile renklendi.İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 13'üncü Balkanlılar Halk Dansları Festivali için 9 farklı ülkeden gelen dansçılar, İzmir'in farklı yerlerinde gösteriler sundu. Festivale katılan ekipler Buca Kasaplar Meydanı'nda da danslarını sergiledi. Balkan ülkelerinden gelen dansçılar İzmirliler tarafından coşkuyla karşılandı. İzleyenler, ekiplerin danslarına alkışlarla destek oldu. Gösteri, ev sahibi Türkiye'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü halk dansları topluluğunun zeybek dansıyla başlatıldı. Türkiye'nin yanı sıra Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Karadağ, Kosova, Makedonya, Romanya, Sırbistan ve Yunanistan halk dansları ekipleri izleyicilerin karşısına çıktı. Her ülkenin kendi yöresel dans figürlerini sergilediği gösteride, vatandaşlar dansçılarla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Festival, İzmir Sanat Merkezi'nde 'Neresi Sıla Bize Neresi Gurbet' adlı tiyatro oyunu ile sona erdi.

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