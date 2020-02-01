İzmir'in Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda Gençlik Partisi

Kemeraltı, yüzyıllar boyunca sadece İzmir’in değil, dünyanın da sayılı alışveriş merkezlerinden biri oldu. İpek Yolu’ndan develerle gelen mallar önce Kemeraltı’ndaki hanlara indirilirdi. Batı’dan gelen ürünler de Doğu’ya doğru yolculuklarına buradan başlardı. Şimdi Kemeraltı o parlak günlerinden çok uzak. Tarihi çarşıdaki esnaf, AVM’lerle mücadelede zorlanıyor.

Kemeraltı’nın hem tarihi dokusunu korumayı hem de ticari hayatını canlandırmayı amaçlayan birçok çalışma yürütülüyor. Bu çerçevede dünyanın en büyük açık hava çarşılarından biri olan Kemeraltı’na gençlerin ilgisini artırmak için, bir sokak partisi düzenlendi.

DJ’ler, sokak dansı ve bisikletli akrobasi

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Kemeraltı Esnaf Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği etkinlikte DJ performansı, sokak dansı gösterileri ve bisikletli akrobasi gösterisi yapıldı. Akşam saatlerinde başlayan etkinlik sırasında gençlere salep ve sucuk ekmek ikramı yapıldı. Ayrıca grafiti sanatçıları Kemeraltı’ndaki 26 dükkanın kepengini boyamaya başladı. Sanatçılar üç gün boyunca 18.00-24.00 saatleri arasında çalışarak eserlerini tamamlayacak.