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İzmir'in Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda Gençlik Partisi

01.02.2020 16:49 | Son Güncelleme

Yüzyıllar boyunca sadece İzmir’in değil, dünyanın da sayılı alışveriş merkezlerinden olan Kemeraltı’nın ticari hayatını canlandırmak için harekete geçildi. Gençlerin ilgisini arttırmak isteyen İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Kemeraltı Esnaf Derneği, sokak partisi düzenledi

İzmir'in Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda Gençlik Partisi

Kemeraltı, yüzyıllar boyunca sadece İzmir’in değil, dünyanın da sayılı alışveriş merkezlerinden biri oldu. İpek Yolu’ndan develerle gelen mallar önce Kemeraltı’ndaki hanlara indirilirdi. Batı’dan gelen ürünler de Doğu’ya doğru yolculuklarına buradan başlardı. Şimdi Kemeraltı o parlak günlerinden çok uzak. Tarihi çarşıdaki esnaf, AVM’lerle mücadelede zorlanıyor.

Kemeraltı’nın hem tarihi dokusunu korumayı hem de ticari hayatını canlandırmayı amaçlayan birçok çalışma yürütülüyor. Bu çerçevede dünyanın en büyük açık hava çarşılarından biri olan Kemeraltı’na gençlerin ilgisini artırmak için, bir sokak partisi düzenlendi.

DJ’ler, sokak dansı ve bisikletli akrobasi

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Kemeraltı Esnaf Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği etkinlikte DJ performansı, sokak dansı gösterileri ve bisikletli akrobasi gösterisi yapıldı. Akşam saatlerinde başlayan etkinlik sırasında gençlere salep ve sucuk ekmek ikramı yapıldı. Ayrıca grafiti sanatçıları Kemeraltı’ndaki 26 dükkanın kepengini boyamaya başladı. Sanatçılar üç gün boyunca 18.00-24.00 saatleri arasında çalışarak eserlerini tamamlayacak.

VOA Türkçe’ye konuşan grafiti sanatçısı Can Çetinler “Kemeraltı’na işlerim dolayısıyla gelip giderim. Burada boyayacağım aklıma gelmezdi açıkçası. Ama buradayız ve boyuyoruz. Aslında Kemeraltı gençlere çok hitap etmiyor. Ama bu tarz etkinliklerle eminim gençler de buraya daha fazla yönelecektir” dedi.

Gece etkinlikleri sürecek

Kemeraltı esnaflarından Serdar İris, tarihi çarşıya daha çok orta yaşlı kesimin geldiğini belirterek “Gençler genelde Alsancak, Kordon tarafını tercih ediyor. Şu anda Kemeraltı esnafı olarak zor durumdayız. Tabi bu halimize şükürler olsun. Ama Kemeraltı’na bu tür faaliyetler daha çok gerekiyor. Daha büyük alanlarla yapılması gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Çarşı esnaflarından Levent Kurukol da “Ekonomi belli. İşler Türkiye gibi, çok parlak değil ama inşallah böyle etkinliklerle daha iyi olacak. Gençler buraya biraz uzak. Ama yavaş yavaş ısındırmak lazım. Daha fazla olması lazım. İnşallah daha da fazlası olacak” diye konuştu.

Gençleri Kemeraltı’na çekmeye yönelik benzer etkinliklerin ilerleyen zamanlarda tarihi çarşının farklı noktalarında da yapılması planlanıyor.

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