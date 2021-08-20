"İzmir'in Tarihi Mekanları Sanatla Buluşacak"

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) tarafından düzenlenen 34’üncü Uluslararası İzmir Festivali başladı. Efes Antik Kenti’ndeki Celsus Kütüphanesi’ndeki açılış, 11’inci Dr. Nejat Eczacıbaşı Ulusal Beste Yarışması final konseriyle yapıldı. Viyolonsel konçertosu dalında düzenlenen yarışmada, 11 eser arasından elemeyi geçen genç besteciler Ufuk Biçak ve Recep Gül’ün konçertoları finalde seslendirildi. Eserler, Şef Orhun Orhon yönetimindeki İzmir Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde çellist Poyraz Baltacıgil ve Nil Kocamangil tarafından sunuldu. Yarışmanın sonunda dinleyicilerin, orkestranın ve seçici kurulun oylarının eşit çıkması sonucunda birinciliği iki besteci birlikte paylaştı.

VOA Türkçe’ye konuşan İKSEV Başkanı Filiz Eczacıbaşı Sarper, genç bestecileri üretken olmaya teşvik etmeye çalıştıklarını söyledi. İlk seslendirilişlerinde kaydedilen iki konçertonun CD’sinin İKSEV tarafından bastırılacağını da kaydeden Sarper, “Yapmış oldukları besteleri seslendirmek ve kaydetmek, CD’lerini çıkarmak yoluyla çok önemli bir işlev yaptığımıza inanıyorum. Genç bestecilerin böyle bir orkestra tarafından kendi bestelerinin seslendirilmesini duymalarının da gerçekten çok heyecan verici olduğunu düşünüyorum. Bu, Türkiye’nin ilk ve tek olarak devamlı sürdürülen beste yarışmasıdır” dedi.

Festival 31 Ağustos’a kadar devam edecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkıları, Eczacıbaşı Holding’in ana sponsorluğu, İzmir İtalya Konsolosluğu, İzmir Goethe Enstitüsü, Portekiz Büyükelçiliği ile Portekiz İzmir Fahri Konsolosluğu ve İzmir Fransız Kültür Merkezi işbirliği ile düzenlenen 34’üncü Uluslararası İzmir Festivali, 31 Ağustos’a kadar konserlerle devam edecek. 20 Ağustos’ta Çeşme Kalesi’nde saat 21.30’da İtalyan opera sanatçıları Sabrina Sanza, Guido Dazzini ve piyano sanatçısı Michele Renna “Bir Opera Gecesi” konserini sunacaklar. 24 Ağustos’ta İzmir Agora’da saat 21.30’da çocukluklarından beri birlikte çalan üç kardeş Mark, Erik ve Ken Schumann ve viyola sanatçısı Liisa Randalu dörtlü performans sergileyecek.

26 Ağustos’ta Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda saat 21.30’da Eric Satie’nin önemli piyano eserlerinden oluşan “Parade & The Velvet Gentleman” adlı gösteri sahnelenecek. Kostüm ve setleri Pablo Picasso, notasyonu ise tek perdelik bir senaryo olarak Jean Cocteau tarafından oluşturulan Parade, stop-motion animasyon, video-art, projeksiyon dansı ve çağdaş dans gibi yeni medya teknikleriyle baleyi yeniden ele alıyor. Festival, 27 Ağustos’ta İzmir Agora’da saat 21.30’da “Musicorba” piyano konseri ve 31 Ağustos’ta Çeşme Kalesi’nde saat 21.30’da altı müzisyen ve bir dansçının flamenko, caz ve şansonlar sahneye koyacağı “Trovaores” gösterisiyle devam edecek.

“Tarihi mekanları sanatla bütünleştirerek kentimizi tanıtıyoruz”

Her yıl olduğu gibi konserler için İzmir’deki tarihi mekanları seçtiklerini kaydeden İKSEV Başkanı Sarper, “Çok önemli bir kentte yaşıyoruz. Tarihi 8500 yıla kadar geriye giden bir kentteyiz. Bu tarihi değerlerimizi, kültür ve sanat etkinlikleriyle bütünleştirdiğimiz zaman kentimizin tanıtımını çok daha iyi yapabileceğimizi düşündük. 1987 yılında ilk festivalimize başladık. İlk kez yine burada, Efes’te etkinliklerimizi gerçekleştirmeye başladık. Şimdi gelinen noktada, Avrupa Festivaller Birliği 2018 yılını Kültürel Miras Yılı olarak ilan etmişti ve o Kültürel Miras Yılı’nda sıralamada ilk on festivalin içinde İzmir Festivali vardı. Bu, festivalin başlatılmasının ne kadar önemli ve doğru olduğunu da gösteriyor” dedi.

Festivalin geçmişte İzmir Agorasının da bilinirliğinin artmasına aracı olduğunu örnek veren Sarper şöyle konuştu: “13’üncü festival döneminde ilk kez orada bir açılış yapmıştık. Bu açılış adeta yakılan ilk ateşti. Bu konserden sonra oraya dikkat çekildi ve kentin ortasında tarihi Agora’nın restorasyonu başladı. Hatta Kadifekale’ye kadar giden o aksın içinde bir de amfi tiyatro olduğu belirlendi. Dolayısıyla çok güzel bir çalışmanın başlangıcı yine İzmir Festivali’nde oldu. Bundan da gurur duyuyoruz.”

Festivalin 34 yılda kendi dinleyici kitlesini yaratmakta da başarılı olduğunu belirten Sarper, “Bence festivale çok çeşitli kesimlerden kişiler geliyor. Artık bir festival algısı da oluştu. Sanatsal etkinliklere katılma algısı da oluştu. Seçerek, bilinçli olarak festivale gelen izleyicilerimiz olduğunu söyleyebilirim” sözlerini kullandı. Konserlerin tam bilet fiyatları 50-100-250 TL olarak satılıyor. Öğretmen, öğrenci emekli ve 60 yaş üstü için biletler sınırlı sayıda ve belirli kategorilerde 50 TL. Bilet satışları biletix.com internet sitesinin yanı sıra Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’ndeki ana gişeden yapılıyor.

