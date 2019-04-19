İzmir'in trafiği havadan denetlendi

Yok böyle seyahat fotoğrafı! Selfie yerine bakın ne yaptı

Yok böyle seyahat fotoğrafı! Selfie yerine bakın ne yaptı

Denetimlerde kurallara uymayan sürücülere ceza yazıldı. Bornova istikametinde emniyet şeridinde yaya olarak bulunan ve çevre yolunda seyreden araçları durdurmak isteyen bir gruptaki kişilere de ceza yazıldı.

Buca-Bornova çevre yolu, sahil yolları, Işıkkent gişeleri mevkisi ile kentin çeşitli bölgelerindeki otoyollar ve bölge trafiğin sorumluluğundaki kara yollarında yapılan kontrollerde, emniyet kemeri, şerit ihlali, hatalı sollama, yakın takip, işaretleme yapmaksızın duraklama yapan araçlar ile emniyet kemeri takmayanlar ve kasksız motosiklet sürücüleri ekiplere bildirildi.

Arif Aysun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, helikopter destekli hava denetlemeleriyle iyi bir sürücü olma bilinci uyandırmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Havadan yapılan denetimlerde görülen sürücü kusurlarının yer ekiplerine anlık olarak bildirildiğine işaret eden Aysun, "Özellikle otoyollarda hız limitlerinin yüksek olmasından dolayı meydana gelen kazalarda kayıplarımız çok daha fazla oluyor. Amacımız hem trafik kazalarını en az seviyeye indirmek hem de vatandaşlarımızı bilinçlendirmek." diye konuştu.

Aysun, bu yöndeki uygulamaların süreceğini belirtti.

