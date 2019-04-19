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İzmir'in trafiği havadan denetlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 19:10 | Son Güncelleme

Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla İzmir'de hava destekli trafik uygulaması yapıldı

İZMİR (AA) - İzmir trafiği, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla hazırlanan eylem planı kapsamında helikopterle denetlendi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme ve Havacılık Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce iki saat boyunca helikopter destekli trafik uygulaması yapıldı.

Havadan tespit edilen kural ihlali yapan sürücüler otoyolda uygulama yapan trafik polislerine bildirildi, hatalı sürücülere ceza uyguladı.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Arif Aysun, trafiğin yoğun olduğu noktalarda, kazaların önlenmesi amacıyla yapılan uygulamayı havadan yönetti.

Buca-Bornova çevre yolu, sahil yolları, Işıkkent gişeleri mevkisi ile kentin çeşitli bölgelerindeki otoyollar ve bölge trafiğin sorumluluğundaki kara yollarında yapılan kontrollerde, emniyet kemeri, şerit ihlali, hatalı sollama, yakın takip, işaretleme yapmaksızın duraklama yapan araçlar ile emniyet kemeri takmayanlar ve kasksız motosiklet sürücüleri ekiplere bildirildi.

Denetimlerde kurallara uymayan sürücülere ceza yazıldı. Bornova istikametinde emniyet şeridinde yaya olarak bulunan ve çevre yolunda seyreden araçları durdurmak isteyen bir gruptaki kişilere de ceza yazıldı.

Arif Aysun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, helikopter destekli hava denetlemeleriyle iyi bir sürücü olma bilinci uyandırmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Havadan yapılan denetimlerde görülen sürücü kusurlarının yer ekiplerine anlık olarak bildirildiğine işaret eden Aysun, "Özellikle otoyollarda hız limitlerinin yüksek olmasından dolayı meydana gelen kazalarda kayıplarımız çok daha fazla oluyor. Amacımız hem trafik kazalarını en az seviyeye indirmek hem de vatandaşlarımızı bilinçlendirmek." diye konuştu.

Aysun, bu yöndeki uygulamaların süreceğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Bölge Trafik Müdürlüğü denetim helikopter trafik

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