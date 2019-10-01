HABER

İzmir'in ‘turbocu abla’sı azmiyle kadınlara örnek oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 11:08 | Son Güncelleme

 İZMİR'de yaşayan Ceylan İrdem (46), 3.5 yıl önce eşinden boşanınca, çocuklarına bakabilmek için cebindeki son para olan 50 TL ile sanayi sitesinde turbo tamiri işine adım attı.

Hande NAYMAN / İZMİR, (DHA) - İZMİR'de yaşayan Ceylan İrdem (46), 3.5 yıl önce eşinden boşanınca, çocuklarına bakabilmek için cebindeki son para olan 50 TL ile sanayi sitesinde turbo tamiri işine adım attı. Kısa süre içinde sanayi sitesinin 'Turbocu abla’sı olan İrdem, çocuklarına da hem annelik hem de babalık yaptı. İrdem, azmiyle birçok kadına örnek olurken, İngilizce işletme mezunu olan oğlu Nafi Öztufan da annesinin yanında bu işe başladı.

İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan ve 8 yıl öncesine kadar ev kadını olan Ceylan İrdem, bir süre eşinin pompa ve pompa enjektörü dükkanında çalıştı. İki çocuk annesi İrdem, 3.5 yıl önce eşinden boşanınca, çocuklarına bakabilmek için bir çıkar yol aramaya başladı. Bir yerde çalışarak kazanacağı asgari ücretle geçim sıkıntısı çekeceğini düşünüp, kendisi iş kurmaya karar veren İrdem, cebindeki son para olan 50 TL ile İzmir 6'ncı Sanayi Sitesi'ne giderek, buradaki bir dükkanın, kendisine verilen köşesinde turbo tamiri sektörüne adımını attı. Esnafın desteğiyle araçların yakıt sistemlerinde kullanılan turbo tamirciliğinde kısa süre içinde başarılı olan İrdem, kendine dükkan açarak gerekli makineleri satın aldı. Sanayide 'Turbocu abla' olarak tanınan İrdem, evde de çocuklarına hem anne hem baba oldu. İşinden arta kalan zamanlarında 9 yaşındaki kızı Niran ile ilgilenen İrdem, azmiyle birçok kadına örnek oldu.

ANNESİ GİBİ USTA OLMAK İSTİYOR

İngilizce işletme mezunu olan oğlu Nafi Öztufan (25) ise, annesinin bu başarısının ardından kendi mesleğini bırakıp onun yanında işi öğrenmeye başladı. İlk başta annesinin bu işe girmesine karşı çıktığını söyleyen Nafi Öztufan, "Annem bu işe başlayacağını söylediğinde yapabileceğini düşünmedim. Daha önce sanayide bir kadın görmemiştim ve onun sanayide olmasına karşıydım. Ancak sonrasında burada işini çok güzel yaptığını gördüm. Yapamayacağını düşündüğüm için pişmanlık duymaya başladım. Anneme sürekli hayal kurduğunu söylüyordum ama şu anda işleri birlikte yürütüyoruz. Onunla gurur duyuyorum. Ben üniversiteyi bitirdim, İngilizce ile Fransızca öğrendim. Annem bu meslek sayesinde beni dil kurslarına gönderdi. Ben de kendi mesleğimi bıraktım, annemin kurduğu bu düzene dahil oldum. Şimdi ben de onun gibi usta olmaya çalışıyorum" dedi.

CEBİNDEKİ SON 50 TL İLE BU İŞE BAŞLADI

İşinde böyle bir başarı yakalayacağını kendisinin de tahmin etmediğini söyleyen İrdem, "Eşimden ayrılınca ne yapabileceğimi düşünürken kendi kendime turboyu dağıtmaya parçalamaya başladım ve bir cesaret bu işi öğrendim. Cebimdeki son 50 TL ile bir dükkanın içinde bana bir arkadaşın verdiği yerde, turbo işine başladım. Buraya araçlar gelip gidiyordu ve aynı gün içinde para kazandım. Bunları da devamlı biriktirdim. Meslektaşlarım da benim durumumu bildiği için bana destek oldular. Buradaki kira ortağım ayrılınca dükkanın tamamını kendim tuttum. Sanayideki esnaf bana iş göndermeye başladı. Herkes bana destek oldu, böylelikle ilerledim. Kimse 'Kadındır bu işi yapamaz' demedi. Bana burada 'Turbocu abla' diyorlar. Firmamın adını kimse bilmiyor. Şu anda her gün iş kapasitem artıyor" diye konuştu.

'EVE GİDİNCE YORGUNLUĞUM GİDİYOR'

Sanayideki mesainin ardından tüm vaktini çocuklarına ayırdığını söyleyen İrdem, "Buradan çıkıyorum, yorgun oluyorum. Kızım küçük olduğu için ilgiye çok ihtiyacı var ve onunla vakit geçirince yorgunluğumun hepsi gidiyor. Onunla beraber yemek hazırlıyoruz, televizyon izliyoruz, oynuyoruz. Anne olmak çok güzel bir duygu. İyi ki anne olmuşum. Oğlumun iyi bir kariyeri vardı ama bana destek olmaya karar verdi. Oğlum da kızım da benimle gurur duyuyorlar. Oğlumla çatışmalar yaşadım ama ben bunları başardıkça benimle gurur duymaya başladı. Ona da arkadaşları benimle ilgili çok güzel şeyler söylüyorlarmış. Kadın isterse her şeyi yapar. Ben kadını erkeklerden güçlü görüyorum" dedi.

'ABLA'YI LAKAP SANDIM'

'Turbocu abla'yı tavsiye üzerine tanıdığını söyleyen müşterilerden Burak Yıldız, "Yaklaşık bir haftadır birçok yere gidiyoruz ama 2- 2.5 saat süren çabalara rağmen aracımı tamir ettiremedim. Ceylan Hanım ise 5 dakika içinde sorunumu çözdü. Ben nasıl buraya referans ile geldiysem kendisine de bundan sonra referans sağlayacağım. İlk duyduğumda 'Abla' denilince bir lakap olduğunu zannettim. Kadın olduğuna ihtimal vermemiştim. Fakat kendisi işinin ehli olmuş. Emeğine sağlık" dedi.

İrdem'in meslektaşı sanayi ustası Muhammet Sancak ise, "İlk duyduğumuzda bir kadının bu işi başaramayacağını düşünmüştük. Turbo, araçların en önemli parçalarından bir tanesidir. İlk başlarda turbo işlerini başka yerlere veriyordum. Ancak zaman içinde kendini çok geliştirdi, tüm cihazlarını aldı ve burada oldukça popüler hale geldi. Kendisini bizler de destekliyoruz" diye konuştu.

Yeni dönem resmen başlıyor! Artık her uçakta olacak Yeni dönem resmen başlıyor! Artık her uçakta olacak
Gözler İstanbul'a çevrilmişti! Bir uyarıda o kent için geldiGözler İstanbul'a çevrilmişti! Bir uyarıda o kent için geldi
Hasar gören okulların öğrencileri yeni okullarında derse başladıHasar gören okulların öğrencileri yeni okullarında derse başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump için tehlike çanları çalıyor! Yardım istedi!

Trump için tehlike çanları çalıyor! Yardım istedi!

Uçaklarda yeni dönem resmen başlıyor

Uçaklarda yeni dönem resmen başlıyor

Çukur'da şaşırtan final! "Yaşamam için ölmen gerekiyordu"

Çukur'da şaşırtan final! "Yaşamam için ölmen gerekiyordu"

Falcao'ya müthiş teklif! Geri mi dönüyor?

Falcao'ya müthiş teklif! Geri mi dönüyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayakta alkışladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayakta alkışladı!

Başkan parlamentoyu, parlamento Devlet Başkanı'nı feshetti

Başkan parlamentoyu, parlamento Devlet Başkanı'nı feshetti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Marmara'da korkutan deprem

Marmara'da korkutan deprem

'Birkaç kez başına balta ile vurdum'

'Birkaç kez başına balta ile vurdum'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir için 7,0'lık deprem uyarısı!

Gözler İstanbul'a çevrilmişti! Bir uyarıda o kent için geldi

Keşan'da yol kenarlarında yapılan fuhuş pazarlığına karşı polis harekete geçti!

Bu görüntüler polisi harekete geçirdi

FETÖ'nün doktor yapılanmasına yönelik operasyon

Harekete geçildi! Doktorlara operasyon

TEM'de durdurulan TIR'da 2 milyon TL’lik gümrük kaçağı eşya ele geçirildi

Değeri 2 milyon lira! Hepsi TIR'dan çıktı

Bakan Soylu'dan operasyon açıklaması: Bugün başlıyoruz

Bakan Soylu'dan operasyon açıklaması: Bugün başlıyoruz

İstanbul'da çekici şoförüyle akılalmaz kavga!

Akılalmaz kavga! ‘Yedieminde şu anda bana saldırıyorlar!’

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.