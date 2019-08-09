İzmir'in turistik bölgelerinde bayram denetimleri

Taylan YILDIRIM/İZMİR (DHA)- KURBAN Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte tatilcilerin İzmir'in turistik ilçelerine akın edeceğini göz önünde bulunduran İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, önlemleri arttırdı. İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, başta 1 milyon kişinin gelmesini beklenen Çeşme olmak üzere ilçe girişlerinde aramaların sıklaşacağını, 13 bin 400 polis ve bekçinin nöbet sistemiyle çalışacağını söyledi.

11 Ağustos Pazar günü başlayacak Kurban Bayramı nedeniyle vatandaşların büyük bir bölümü cuma gününden itibaren ya memleketlerine ya da tatil bölgelerine gidecek. İzmir'in turizm cenneti olan Çeşme başta olmak üzere Seferihisar, Urla, Foça, Dikili'nin yerli turist akınına uğrayacağını göz önünde bulunduran İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, gerekli önlemleri aldı, planlarını hazırladı. Buna göre kent merkezi dahil olmak üzere tüm ilçe giriş ve çıkışlarında, ekipler kontrol noktaları oluşturacak. Burada hem trafik hem asayiş hem de terör denetimleri yapılacak. Yine karayolları üzerinde trafik ekipleri, sürücülerin hata yapmalarının önüne geçebilmek için denetimlerde bulunacak. İnsanların huzur içinde tatil yapabilmeleri için de nüfusun artacağı turizm bölgelerine takviye ekipler gönderilecek. Ayrıca mezarlıklar gibi ziyaret edilecek yerler ile kurban kesim alanlarında da yine polisin sıkı tedbirleri devam edecek. Ayrıca karada yapılan bu çalışmalara ek olarak iki helikopter ile belli bölgelerde dronelerle havadan da denetimler yapılacak. Bayram tedbirleri bayramın son gününe kadar da sürecek.

Alınan önlemlerle ilgili açıklama yapan İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir ve çevresinin en çok yerli turist aldığını vurgulayarak, şöyle dedi:

"Trafik, terör ve asayiş yönünden hazırlıklarımızı tamamladık. Planlarımızı yaptık. Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleriyle koordine içerisinde olacağız. Bayramın başlangıcıyla birlikte de bunlar devreye girecek. Turizm hem ilimizin hem de ülkemizin en önemli gelir kaynaklarından. Bunun güvenlik yönünden zarar görmemesi için çabalayacağız. 13 bin 400 polis ve bekçimiz de yine nöbet sistemiyle görevlerinin başında olacak. Özellikle Çeşme'ye bir milyona yakın kişi bekliyoruz. Üç yıldır bu ilçemizde aldığımız önlemlerle hiçbir önemli olayımız olmadı. Bunun sürmesi için çabalıyoruz. Bunun için de Çeşme girişinde sıkı önlemlerimiz olacak. Herkes 24 saat esasına göre sıkı aramadan geçirilecek. İlçe girişinde belki kısa süreli beklemeler olabilir ama vatandaşlarımız bilmeli ki bunu da kendi güvenlikleri için yapıyoruz. Zaten insanlarımız da polisimize çok iyi davranıyor."

İzmir'in güvenli bir kent olduğunu da vurgulayan Aşkın, "Bizim en büyük çabamız yarattığımız güvenli kenti devam ettirmek bunun için de en büyük destekçimiz İzmirlilerdir. Bunu halkımızın bize sağladığı katkıyla yapıyoruz. İnsanlarımızın bu desteğinin de kıymetini biliyoruz. İzmir kıyılarından Yunan adalarına yönelik düzensiz göçmek geçişlerine yönelik olarak da yine bayram boyunca önlemlerimiz aralıksız devam edecek" dedi.

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