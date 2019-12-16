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İzmir'in vergi rekortmenleri açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 14:11 | Son Güncelleme

İZMİR'in ilk 100 vergi rekortmeni açıklandı.

İzmir'in vergi rekortmenleri açıklandı

İZMİR, (DHA)- İZMİR'in ilk 100 vergi rekortmeni açıklandı. Listede bu sene İzmir vergi rekortmeni Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas oldu. Kurumlar vergisi rekortmenliğinde ise PHILSA Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütüncülük A.Ş. zirveyi kaptı.
İzmir'de 2018 yılı tahakkuklarına göre kurumlar ve gelir vergisinde ilk 100'e giren mükellefler, İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından açıklandı. Kurumlar vergisinde geçen yıl tahakkuk eden rakamlara göre, ilk sırayı Philsa Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütün A.Ş alırken, onu Petkim Petrokimya Holding ve MSC Gemi Acenteliği A.Ş izledi. Buna göre, kurumlar vergisinde Philsa Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütün Sanayi ve Ticaret A.Ş, 146 milyon 947 bin liralık tahakkukla ilk sırada kaldı. Petkim Petrokimya Holding A.Ş'nin 125 milyon 309 bin lira ile ikinci sırada geldiği listede, MSC Gemi Acenteliği A.Ş 109 milyon 379 bin lira vergi tahakkukuyla üçüncü oldu. Gelir vergisi tahakkuku bakımından ise 12 milyon 768 bin lira ile Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas birinci olurken ikinci, üçüncü ve dördüncü sıradaki isimler kurum tarafından açıklanmadı. Beşinci sırada ise 4 milyon 385 bin liralık vergi ödemesi ile Bernard Arkas yer aldı.

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