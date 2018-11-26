İzmir'in yaylalarında üretilen kestaneyi İzmirli yiyemiyor

Soğuk kış günlerinin vazgeçilmez tatları arasında olan kestane, pazar tezgahlarında satılmaya başlandı. Ancak kilogramı 20 liradan satılan kestane, talep görmedi. Ödemiş'te üretilen ve pazarda satılan kestanenin yüksek fiyatı, pazarcıların da satış yapamamasına neden oldu. Pazarcı esnafından Osman Özer (50), kestane satışlarının eskisi gibi olmadığını, ürünün çoğu ihraç edildiği için fiyatının yüksek olduğunu söyledi. Evlerde soba kullanımının yaygın olmamasının da satışların düşmesinde etkili olduğunu savunan Özer, "Kestanenin fiyatı 20 liranın altında değil. Böyle olunca vatandaşlar alamıyor. Türkiye'de birçok eve kestane girmiyor. Fiyatından dolayı insanlar yiyemiyor. Geçen yıl da pahalıydı. Kestane İzmir'de üretiliyor ama İzmirlinin evine girmiyor. Satışının yapılabilmesi için en fazla 15 liradan satılmalı. Pazara gelenler bunu alamıyor. Biz de pazarcı olarak ürünü satamıyoruz. Sirkülasyon olmadığı için karımız olmuyor. Bu mal bitse ve bundan 2 lira bile kazansam zoruma gitmeyecek ama satılmadığı zaman bir şey yapamıyoruz. Asgari ücret ile geçinen birisinin bunu alma şansı yok" diye konuştu.

'REKOLTE DÜŞTÜ'

Mehmet Şahin (35) ise geçen yıla göre kestaneye talebin az olduğunu belirtti. Bu sene satışların geçen yıllara göre düşük kaldığını dile getiren Şahin, "Kestane fiyatları bana göre çok yüksek değil. Havalar sıcak olduğu için üründe kurtlanma, bozulma da var. Bu da rekoltenin düşmesine neden oluyor. Kaliteli ürün az. Fiyatları yüksek buluyorlar ama 4 yıldır fiyatlar aynı seviyelerde. İnsanların alım gücü düştü. Sebze ve meyve fiyatları yüksek. Bu nedenle insanların önceliği zorunlu ihtiyaçlar oluyor. Kestaneye para kalmıyor. Birçok insan bunları yiyemiyor" dedi.

Soner Karaman (28) da satış yapamadığını; ancak gelecek günlerde satışların artmasını beklediklerini söyledi. Murat Gül (24) ise "Fiyatlar bu yıl çok yüksek daha da yükselecek. Ürünün büyük bölümü İstanbul'a gidiyor. Burada kestane pek kalmıyor. O nedenle İzmir'de pahalı" diye konuştu.

