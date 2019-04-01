İzmir'in yeni başkanları

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de hukukçu CHP'li Tunç Soyer'in (60) büyükşehir belediye başkanlığını kazandığı Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, 30 ilçenin belediye başkanları arasında yaşı, mesleği ve tecrübesiyle ön plana çıkanlar dikkat çekti. Başkanlar arasında en yaşlısı Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu (65), her ikisi de 36 yaşında olan Kiraz Belediye Başkanı Ak Partili Saliha Özçınar ile Foça Belediye Başkanı CHP'li Fatih Gürbüz en genç isimler oldu. Gürbüz, itfaiye eri olarak görev yaptığı belediyenin başkanlık koltuğuna oturdu.

İzmir'i 5 yıl boyunca yönetecek belediye başkanları mesleki deneyim ve olgunluklarıyla dikkat çekti. İzmir'de Büyükşehir Belediyesi başkanlık koltuğunun yeni sahibi Tunç Soyer, hukukçu. Tiyatro sahnelerinden muhabirliğe kadar pek çok alanda eğitim alıp, çalışan Tunç Soyer, 10 yıllık Seferihisar Belediye Başkanlığı'ndan sonra bu göreve seçildi. Kentin 30 ilçe belediye başkanı arasında en tecrübeli isim Abdül Batur. Mesleği mimarlık olan ve İstanbul Pendik Tersanesi'nin inşaatında görev alan Abdül Batur, 1999 yılından itibaren aralıksız 20 yıl Narlıdere ilçesinin belediye başkanlığını yaptı. Büyükşehir belediyle başkanlığı için aday adayı da olan Abdül Batur, gelecek 5 yıl süresince tecrübelerini artık Konak Belediye Başkanlığı'nda gösterecek.

İlçe belediye başkanları arasında en yaşlısı Harita ve Kadastro Mühendisi ise Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu. Büyükşehir Belediyesi'nde önceki dönemlerde birçok önemli görev üstlenen Selvitopu, aynı göreve ikinci dönem için seçildi. 30 ilçe belediye başkanı arasında her ikisi de 36 yaşında olan Kiraz Belediye Başkanı Ak Partili Saliha Özçınar ile Foça Belediye Başkanı CHP'li Fatih Gürbüz en genç başkanlar arasına girdi. Babası da geçmişte siyasette önemli görevlerde bulunan Saliha Özçınar, Kiraz'da ikinci kez seçildi.

İLK KEZ BAŞKANLIK KOLTUĞUNA OTURAN 21 İSİM VAR

Çoğunluğu hukukçu ve iş dünyasından olan belediye başkanlarından Selçuk Belediye Başkan CHP'li Filiz Ceritoğlu Sengel, Narlıdere Belediye Başkanı CHP'li Ali Engin, Çiğli Belediye Başkanı CHP'li Utku Gümrükçü, Karşıyaka Belediye Başkanı CHP'li Cemil Tugay, Buca Belediye Başkanı CHP'li Erhan Kılıç, Foça Belediye Başkanı CHP'li Fatih Gürbüz, Gaziemir Belediye Başkanı CHP'li Halil Arda, Bayraklı Belediye Başkanı CHP'li Serdar Sandal, Bornova Belediye Başkanı CHP'li Mustafa İduğ, Menderes Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Kayalar, Urla Belediye Başkanı CHP'li İbrahim Burak Oğuz, Balçova Belediye Başkanı CHP'li Fatma Çalkaya, Çeşme Belediye Başkanı CHP'li Ekrem Oran, Tire Belediye Başkanı İYİ Partili Salih Atakan Duran, Karaburun Belediye Başkanı CHP'li İlkay Girgin Erdoğan, Dikili Belediye Başkanı CHP'li Adil Kırgöz, Seferihisar Belediye başkanı CHP'li İsmail Yetişkin, Bergama Belediye Başkanı AK Partili Hakan Koştu, Beydağ Belediye Başkan CHP'li Feridun Yılmazlar, Bayındır Belediye Başkanı Ak Partili Uğur Demirezen, Menemen Belediye Başkanı CHP'li Serdar Aksoy, belediyenin çeşitli kademelerde ve meclis üyeliklerinde görev almalarına rağmen ilk kez başkanlık koltuğuna oturdu.

İTFAİYE ERİ OLDUĞU BELEDİYENİN BAŞKANLIK KOLTUĞUNA OTURDU

İzmir'in belediye başkanları arasında estektik cerrah Cemil Tugay da yer alırken eşi Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığının YSK tarafından düşürülmesinden sonra yerine aday gösterilen Fatma Çalkaya oy artışı sağladı. Foça Belediye Başkanı CHP'li Fatih Gürbüz'ün de geçmişte, İzmir Büyükşehir Belediyesi Foça İtfaiye Grubu'nda itfaiye eri olarak çalıştığı öğrenildi.

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