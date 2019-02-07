İzmir'in yeni tiyatro sahnesi perdelerini açtı

İZMİR (AA) - İzmir'de, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Devlet Tiyatrosu sahnesinin açılışı yapıldı.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, açılışta yaptığı konuşmada, İzmir'in uzun zamandır yeni sahneye ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Devlet Tiyatrosunun, kentteki 200 kişilik bir salona sıkışmış olduğuna değinen Kurt, "İzmir'de uzun zamandır sahne ihtiyacımız vardı. Bornova sahnesi, sanatseverleri ve oyuncu arkadaşlarımızı biraz rahatlattı. Karşıyaka'daki salonun açılmasıyla neredeyse her akşam bin seyirci ağırlamış olacağız." ifadelerini kullandı.

Kurt, Devlet Tiyatrosuna verdiği emekleri dolayısıyla sahneye sanatçı Bozkurt Kuruç'un adının verildiğini bildirdi.

İzmir Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta da merkezde üç salonun bulunduğunu anımsatarak, 737 koltuk kapasiteli büyük salonun İzmir Devlet Opera ve Balesi'ne, 387 koltuk kapasiteli salonun İzmir Devlet Tiyatrosu'na, 328 koltuk kapasiteli çok amaçlı salonun ise İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Müdürlüğüne tahsis edildiğini söyledi.