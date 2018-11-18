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İzmirli anneler ördü, Ahlatlı öğrenciler giyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 10:34 | Son Güncelleme

İZMİR Bornova Okutan İlkokulu'nda, Okul Aile Birliği'ndeki anneler, okulda toplanıp, el emeği, göz nuru ile örgü kıyafetler üretti.

Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA)- İZMİR Bornova Okutan İlkokulu'nda, Okul Aile Birliği'ndeki anneler, okulda toplanıp, el emeği, göz nuru ile örgü kıyafetler üretti. Anneler hem kendi yaptığı örgü kıyafetleri hem de topladıkları kırtasiye malzemelerini Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Ovakışla İlkokulu'na gönderip, öğrencilere dağıtacak. Bornova Okutan İlköğretim Okulu’nun başlattığı yardım kampanyasında, Okul Aile Birliği'nde bulunan anneler, belirli aralıklarla toplanıp atkı ve bere ördü. Anneler el emeği göz nuru ürünü olan atkı ve bereleri, kış mevsiminde soğuktan korunabilmeleri için Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Ovakışla İlköğretim Okulu’nda okuyan öğrencilere gönderme kararı aldı.Ürettikleri örgü giysilerin yanı sıra çalışan anneler de kırtasiye malzemeleri ile aynı kampanyaya destek verdi. Okutan İlköğretim Okulu’ndaki 520 öğrencinin annelerinin bir çoğunun faaliyet gösterdiği yardım kampanyasında toplanan giysi ve malzemeler, 21 Kasım günü Bitlis’e doğru yola çıkacak. Yardım kampanyası fikrinin sahibi olan Okul Aile Birliği Başkanı Esengül Tarsak, "Proje ilk olarak internet üzerinden Ahlat’taki okulumuza kırtasiye malzemesi toplanmasıyla başladı. Daha sonra ben bunu görüp müdürümüze kardeş okul projesi olarak Ahlat’taki okula yardım yapmayı önerdim. Doğuya ulaşıp oradaki çocukları mutlu etmek istiyoruz. Velilerimizle okulumuzda üç kere toplanıp burada atkı, bere, eldiven ördük. Çalışan velilerimiz çok fazla, onlar da örgü öremedikleri için bizlere defter, kalem, boya gibi kırtasiye malzemeleri, eşofman takımları ve ayakkabılar alarak destek çıktılar. Bu yardımımızdan sonra projemiz başka okullarla da devam edecek" dedi. BÜYÜK GÖNÜLLÜ ANNELERİN ELİNDEN YARDIM Yardım kampanyalarına geçen sene Kars’ın Susuz ilçesindeki 8 köyle başladıklarını belirten Okutan İlköğretim Okulu Müdürü Meltem Şirin Aydın ise "Oradan çok güzel geri dönüşler aldık, bize çocukların çok mutlu olduğu fotoğraflar gönderilince bu sene de farklı bir bölgede farklı bir adım atmak istedik. Proje grubumuzla toplanıp özellikle Ahlat’ı seçtik. Ahlat’ın çok güzel bir belde olduğunu, tarihinin çok eskiye dayandığını bildiğimiz için biraz da oranın ismini duyurmak istedik. Orada Ovakışla İlköğretim Okulu ile iletişime geçtik, müdürümüz de olumlu karşıladı. Fikrimizi okulumuzun velilerine açıklayınca hepsi el ele verdi. Oradaki çocukları mutlu edip doğu ile batıyı kavuşturmak istiyoruz. Diliyoruz ki tüm ülkemiz birarada olsun, gönüller arası bir köprü olsun. Belki hediyelerimiz çok küçük ama çok büyük gönüllerden gidiyor" dedi. Projeye destek olan velilerden Meliha Ödül Tülmen de "İnşallah bu gönderdiğimiz ufak tefek hediyelerle mutlu edeceğiz. Daha fazla çocuğa ulaşırsak, veliler olarak daha mutlu olacağız. Kendi çocuklarımızın nasıl bir ortamda yetişmesini istiyorsak, oradaki çocukların da öyle bir ortamda eğitim görüp gönderdiğimiz en ufak bir kalem ya da silgi ile mutlu olmalarını istiyoruz. Umarız gönderdiğimiz hediyelerle mutlu olurlar" dedi.

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