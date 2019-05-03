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İzmirli Anneler Platformu, çocuk istismarına 'çığlık' atarak tepki gösterdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 21:16 | Son Güncelleme

İZMİRLİ Anneler Platformu, son dönemde gündeme gelen çocuk istismarı ve çocuk şiddetine yönelik tepkilerini, çığlık atarak gösterdi.

İzmirli Anneler Platformu, çocuk istismarına 'çığlık' atarak tepki gösterdi

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)- İZMİRLİ Anneler Platformu, son dönemde gündeme gelen çocuk istismarı ve çocuk şiddetine yönelik tepkilerini, çığlık atarak gösterdi. 'Çocuklarımıza çığlık atmayı öğretmeye geldik' sloganıyla bir araya gelen annelerden biri, çocuklara yönelik istismar vakalarının son 10 yılda yüzde 700 arttığını söyledi.
İzmirli Anneler Platformu üyeleri, yakın dönemde gündeme gelen çocuk istismarı ve çocuk şiddetine tepki göstermek için Alsancak Kıbrıs Şehitleri’nde bir araya geldi. Aralarında çocukların da bulunduğu grup, ellerinde 'Çocuk sevgisi, insan sevgisi için ihtiyaçtır', 'Yasama yürütme çocuğumu çürütme', 'İstismara seyirci kalma', 'Vatanı korumak çocukla başlar' yazılı dövizlerle çocuk istismarına yönelik tepkilerini dile getirdi. Grubun içerisinde bulunan çocuğun da 'Siz büyük olun ki ben de çocuk olayım' yazılı dövizi taşıması dikkat çekti. Anneler, 'Çocuklarımıza çığlık atmayı öğretmeye geldik' diyerek hep bir ağızdan çığlık attı. Platform adına basın açıklamasını okuyan Ferhan Avcı, "Ülkemizde çocuklara yönelik istismar vakaları son 10 yılda yüzde 700 artmıştır. Ülkemizin dört bir yanındaki adliyelerde her yıl on binlerce çocuğa yönelik cinsel istismar davaları açılmaktadır. Faillerinin bir bölümünün neredeyse ceza almadan yeniden topluma karışması da o derece sarsıcıdır. Çocuklarımızın gözyaşına dayanamazken onlara dokunan ellere serbestlik sağlayan kararlarla her gün içimiz yanıyor. Lütfen çocuklarınıza kimsenin onlara dokunamayacağını, böyle bir durum yaşandığında ses çıkarmaları ve derhal size söylemeleri gerektiğini, bunun bir ayıp değil, onların utanacağı bir durum değil, karşı tarafın suçu, rezilliği, iğrençliği olduğunu ve karşılığında cezalandırılmaları gerektiğini öğretin. Korkmamaları ve yaşadıklarını dile getirdiklerinde her zaman onların yanlarında olacaklarını, korunacaklarını anlatın" dedi.
'ÇIĞLIĞIMIZ DUYULSUN'
Çocukların susmaması gerektiğini ifade eden Avcı, "Biz 'Her çocuk bizim çocuğumuz, her çocuk korunmalı, her çocuk ilgiyi sevgiyi hak ediyor' diyoruz. Bir an önce çocuklarımızı koruyan politikalar istiyoruz. Mecliste, daimi bir çocuk komisyonu kurulmalı, hatta bakanlık olmalıdır. Güçlü bir sosyal hizmetler ağı ile aile, okul, toplum bilinçlendirmelidir. Çocukların ihmal veya istismar edilmesinden önce riskleri fark edip bunları ortadan kaldırmaya yönelik sistemler kurulmalıdır. Travma mağdurları için tedavi hizmetlerinin güçlendirilmesini ve yaygınlaştırılması sağlanmalıdır. Travma sonrası psikolojik müdahaleyi de sadece bu konuda özel yetişmiş terapist ve uzmanların yapması gerekiyor. Çocuklara yönelik şiddetin önlenmesi için Ulusal Eylem Planı ivedilikle yayımlanmalı ve hayata geçirilmelidir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından toplumsal cinsiyet eşitliği ve cinsel ve üreme sağlığı eğitimi müfredata aktarılmalıdır. Biz çığlık olduk buradayız. Artık daha fazla gözyaşı daha fazla çocuk ağlamasına dayanamayız. Burada çocuklarımıza söz veriyoruz biz İzmirli Anneler olarak bu işin takipçisi olacağız. Artık çığlığımıza çığlık olacak bizimle bu işin takipçisi olacak herkesi her aramıza bekliyoruz. Çığ gibi büyüyüp çığlığımızı duyurmaya kararlıyız. Çok geç olmadan çocukları şiddetten korumak için beraber harekete geçelim" ifadelerini kullandı.

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İzmirli Anneler Platformu, çocuk istismarına 'çığlık' atarak tepki gösterdiİzmirli Anneler Platformu, çocuk istismarına 'çığlık' atarak tepki gösterdiİzmirli Anneler Platformu, çocuk istismarına 'çığlık' atarak tepki gösterdiİzmirli Anneler Platformu, çocuk istismarına 'çığlık' atarak tepki gösterdi

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