İzmirli arkadaşları Zimbabveli İsa'nın yeni ailesi oldu

Üniversitedeki arkadaşları tarafından çok sevilen ve onlarla çok iyi anlaşan İsa, hiçbir şekilde sıkıntı çekmediği Türkiye'yi artık ailesi gibi görüyor.

Önceki yıl gazeteden YTB bursunu fark eden İsa, başvuru sonrası 2018'de İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümünü kazandı. Çok iyi Türkçe konuşan ve sempatik tavırlarıyla dikkati çeken İsa, Türkçe, Arapça, İngilizce ve Şona dillerinde şarkı sözü yazıyor.

Zimbabve'nin Çinhoyi şehrinde Müslüman bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen İsa, henüz 2 yaşındayken rahatsızlanan babasını üst solunum yolları rahatsızlığı sonrası kaybetti.

İZMİR (AA) - TALHA YAVUZ - Henüz çocukken anne ve babasını kaybeden, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) bursuyla İzmir'de üniversite eğitimine başlayan Zimbabveli Awufi İsa, kendisine kucak açan Türkiye'deki arkadaşlarını ailesi gibi görüyor.

İsa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çoğunluğu Hristiyan olan Zimbabve'de yüzde 1 oranında Müslümanların yaşadığını söyledi.

Ülkesinde Müslüman olarak yaşamanın ve iş bulmanın kolay olmadığına dikkati çeken İsa, Türkiye'yi seçmesinde dininin önemli bir etken olduğunu dile getirdi.

İzmir'in çok güzel bir şehir ve insanların da çok sıcakkanlı olduğunu aktaran İsa, şöyle konuştu:

"Türkiye'ye ilk geldiğimde Türkçe bilmediğim için biraz zorlandım. TÖMER'de Türkçe öğrendim. Medya öğrencisi olduğum için çok sık haber okuyorum. Türk mutfağını, özellikle zengin kahvaltı kültürünü çok seviyorum. Mesela Zimbabve'de çayı sütlü içiyoruz. Bu gelenek bize İngilizlerden kalmış. Aslında iyi bir şey değil, sömürge geçmişini hatırlatıyor ama insanlar alıştı."

Türkiye'nin bir süredir Afrika ülkelerine açıldığını ifade eden İsa, bunun da büyük bir fırsat olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin artık küresel bir güç olduğunu, sadece Afrika'ya değil tüm dünyaya yardım ettiğine dikkati çeken İsa, "Tüm dünyadan birçok öğrenci YTB bursu ile veya kendi imkanlarıyla eğitim için Türkiye'ye geliyor. Ülkemize döndüğümüzde Türkiye-Afrika ilişkilerine katkı sunacağız. Anne ve babamı çok küçük yaşta kaybettim, zor şartlarda eğitimime devam ettim. Şimdi YTB bursu ile Türkiye'de üniversite şansı buldum. Zor günlerimde Türkiye bana kucak açtı ve buradaki arkadaşlarım da ailem oldu." diye konuştu.