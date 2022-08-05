İzmirli avukat, 'adım kullanılarak vatandaşlar mağdur ediliyor!'

İzmir Barosu'na kayıtlı avukat Ceren Aksoy, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek, ismini ve mesleki unvanını kullanıp, dolandırıcılık yapan kişi ya da kişiler hakkında şikayetçi oldu. Aksoy, dolandırıcıların telefonda korkutup, ikna edebilmek için gerçek avukatların isimlerini kullandıklarını ve sahte belgeler düzenlediklerini belirterek, "İnsanları arayıp, 'Masaj salonuna randevu almışsınız ancak randevuya gelmediğiniz için zararımız doğdu. Hakkınızda borç çıkıyor' ya da 'Kargonuz gelmiş ancak siz ücretini ödememişsiniz, geçmişe yönelik borcunuz var' diyorlar ve bu konu hakkında düzenlenmiş sahte belge ve dilekçe gönderiyorlar.

Örneğin; bir kişiye 38 bin TL borcu olduğunu ancak 3 bin TL göndermesi karşılığında sözde haklarından feragat edeceklerini söylemişler. Bu belge ve dilekçelerde de alacaklı vekili olarak benim adımı kullanmışlar. Kendilerine gönderilen belgelerde ismimi gören birçok mağdur ya da mağdur edilmek istenen vatandaş bana ulaşarak durumdan haberdar etti" dedi.

''GÜNDE EN AZ 4-5 KEZ ARANIYORUM''

Avukat Aksoy, son 1 haftadır günde en az 4-5 kez arandığını dile getirerek, "Dolandırıcılar, haklarında borç olduğunu söyleyince insanlar da belgelerde benim adımı görünce haliyle panikle bana ulaşmaya çalışıyor. Ben de vakit kaybetmeden suç duyurusunda bulundum. Benim gibi çok sayıda meslektaşımın bu tarz olaylara maruz kaldığını öğrendim. Vatandaşlar bu tarz dolandırıcılara karşı dikkatli olsunlar. Haklarında herhangi bir dava ya da icra takibi olup olmadığını e-Devlet üzerinden rahatlıkla öğrenebilirler. Böyle telefonlar aldıklarında ilk yapmaları gereken şey, e-Devlet üzerinden gerekli kontrolleri yapmak olmalı" diye konuştu.

(DHA)

