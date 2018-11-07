Baro devreye girmişti! İzmirli avukat için karar verildi

Orhan Önal, vücut geliştirme sporu antremanı yaparken çekilmiş fotoğraflarını, altlarına 'Beraat aldım', 'Bu dava da bitti' şeklinde yazılar yazıp paylaştığı için bağlı bulunduğu İzmir Barosu'na şikayet edildi. Bakın mahkemeden çıkan karar ne oldu...

1 / 11 İstanbul Barosu avukatlarından Nazlı S. Tarafından hakim, savcı ve avukatların bulunduğu 40 bin üyeli bir sosyal medya grubunda meslek etiğine sığmayacak şekilde vücudunu sergileyen fotoğraflar yayınladığı gerekçesi ile şikayet edilen İzmir Barosu avukatlarından Orhan Önal ile ilgili karar çıktı.

2 / 11 İzmir Barosu avukatlarından olan ve 2019 yılında ülkemizde yapılacak olan Avrupa Vücut Geliştirme Şampiyonası'na hazırlanan ve daha önce de Türkiye dereceleri olan lisanslı sporcu Orhan Önal, vücut geliştirme sporu antremanı yaparken çekilmiş fotoğraflarını, altlarına 'Beraat aldım', 'Bu dava da bitti' şeklinde yazılar yazıp paylaştığı için bağlı bulunduğu İzmir Barosu'na şikayet edildi.

3 / 11 Önal'ı meslek etiği ile bağdaşmayacaklar davranışlar sergilediği için şikayet eden İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat Nazlı S, hazırladığı dilekçede ise "Meslektaş sosyal hayatında dilediği gibi poz vermek hakkına elbette ki sahip. Ancak ilgili meslektaş kendi sayfa ve sitelerinde bu paylaşımları yapmıyor.

4 / 11 Bu paylaşımları 40 bini aşkın kişinin takip ettiği, 'Hakim, savcı, hukukçu' ismi ile kurulmuş ve yayınlanan, içerisinde mesleki konuların tartışıldığı, çok sayıda hukuk öğrencisinin, avukatın, hakim ve savcının üye olduğu platformlarda, fotoğrafların üzerine 'beraat aldım', 'bu dava da bitti' gibi iletiler yazarak paylaşıyor" dedi.

5 / 11 İzmir Barosu da gelen şikayet üzerine Avukat Orhan Önal'ın savunmasını istedi.

6 / 11 Avukat Önal ise savunmasında vücut geliştirme sporunda kendisini ve düşüncesini ifade etme özgürlüğünü kullandığını belirterek, avukatlık meslek kaidelerine aykırı bir durumunda olmadığını ifade etti.

7 / 11 Avukat Önal, "Fotoğraflarım kendimi ifade etme biçimi kapsamındadır. Sportif bir faaliyetin icrasına dair paylaşılan, "üzerinde yağ oranımı düşürmem lazım, bugün mutluyum beraat aldım" yazan fotoğrafın paylaşılması hukuka uygun fikir beyanı, an bildirimidir" diye cevap verdi.

8 / 11 Tarafların şikayetlerini ve savunmalarını inceleyen İzmir Barosu, vücut geliştirme sporuyla profesyonelce ilgilenen meslektaşları Avukat Orhan Önal'ın paylaşımlarının profesyonelce ilgilendiği sporun bir unsuru olduğunu, söz konusu fotoğrafların spor yaptığı anlarla ilgili olduğunu ve başka bir amaçla çekilmiş bir fotoğraf olmadığını vurgulayarak, Avukat Orhan Önal hakkında disiplin soruşturması açılması yer olmadığına karar verdi.

9 / 11 Avukat Orhan Önal, yaptığı sporun meslektaşı tarafından spor olarak algılanmaması ve şikayet konusu haline getirilmesinin üzücü olduğunu söyledi.

10 / 11 Önal, "Severek yaptığı sporuma eskiden olduğu gibi yine devam edeceğim. Önümde Nisan ayında yapılacak Avrupa Vücut Şampiyonası var. Meslektaşım tarafından bu şekilde şikayet edilmem üzücü ancak çıkan karar benim açımdan yerinde ve sevindirici bir karar" diye konuştu. (Yeni Asır)