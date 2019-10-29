İzmirli "canlı heykel"den rekor denemesi

İZMİR (AA) - Performans sanatçısı Yunus İşçi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Barış Pınar Harekatı'nda şehit olan askerler için İzmir'de "Asker selamlı" canlı heykel performansı denemesini sürdürüyor.

Asker kamuflajı ve Türk bayrağıyla İzmir Gündoğdu Meydanı'nda dün saat 19.00'dan bu yana adeta bir heykel gibi duran Mimus Performans Sanatları Atölyesi sanatçısı 26 yaşındaki İşçi'nin performansı, yaklaşık 18 saattir devam ediyor.

İzmirli vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği performansta genç yaşlı yüzlerce kişi Yunus İşçi'yle fotoğraf çektiriyor, öz çekim yapıyor.

İşçi, performansını saat 19.00'da sonlandırmayı planlıyor.

- "Başaracağına inanıyoruz"

Atölye üyesi ve Yunus İşçi gibi sokak sanatı icra eden Melik Enes, AA muhabirine, sanatın insanlarla buluşmasını amaçladıklarını söyledi.

Bu alanda dünya rekorunun 15 saat olduğunu belirten Enes, "Bu rekorun içinde 4 de mola var. Ancak Yunus'un herhangi bir molası yok. Sadece 2 defa su içmek için durdu. İhtiyaçlarını küçük bir perdenin arkasında gideriyor. 24 saatlik bir performanstan bahsediyoruz. Şu anda dünya rekoru kırıldı. An itibarıyla 18'inci saate giriyoruz. Kendi rekoru için devam ediyor performansa. Biz ekip olarak onun arkasındayız. Hatta bütün İzmir halkı bizim arkamızda. Başaracağına inanıyoruz." diye konuştu.