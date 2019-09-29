İzmirli çift, bisikletle 80 günde 80 şehri gezdi

Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA)- İZMİR'de oturan Arda Eylül (29) ile Ahmet Süğlün (33) çifti, 80 gün önce bisikletle çıktıkları yolculuklarında 80 şehir gezdi.

İzmir'de tercümanlık yapan Arda Eylül Süğlün ile eşi Ahmet Süğlün, 80 gün önce bisikletle Türkiye turuna çıktı. Günde 150 kilometre mesafe kat eden çift, 80 günde 80 şehri gezdi. Gezileri kapsamında geldikleri Batman'da tren istasyonunda hatıra fotoğrafı çeken çift, kentin tarihi yerlerini ziyaret etti.

Güneydoğu turunun tamamlamalarıyla 80 şehri gezdiklerini anlatan Ahmet Süğlün, bölgenin tarihi dokusu ve misafirperverliğini unutamayacaklarını söyledi. Süğlün, "Güneydoğu’da farklı bir atmosferle karşılaştık. Yollarda vatandaşlar bize el sallıyor. Köylüler bizi evlerinde ağırlıyor. Batman’ın tarihi ilçesi Hasankeyf ve Malabadi köprüsü bizleri büyüledi. Batman petrol şehri ama bir o kadar da tarihi dokusu zengin. Batman şehir merkezini de gelişmiş bir yer olarak gördük. Gittiğimiz yerlerde Batman’ı anlatacağız. İnsanların sıcakkanlılığından mutlu bir şekilde ayrılıyoruz. Buradaki kültürü yakından tanımamam sevincini yaşıyoruz" dedi.

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