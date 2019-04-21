İzmirli çift, tekne ile 3 yılda 35 ülke gezdi

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de yaşayan Nurettin (58) ve Ebru İşletici (44) çifti, 5 Haziran 2016 yılında Seferihisar ilçesinin Sığacık Mahallesi'nden 'Koza' adlı tekne ile yola çıktı. Seyahatlerine Yunanistan üzerinden başlayan çift, İtalya, İspanya, Karayip Adaları da dahil olmak üzere 3 yılda tam 35 ülke dolaştı. Birçok farklı kültür ile tanışıp, yeni dostlar kazanan İşletici çifti, dünya turunu, seyahate başladıkları Sığacık'ta sonlandırdı.

2008 yılında hayatlarını birleştiren iş insanı Nurettin (58) ve işletmeci Ebru İşletici (44) çifti, farklı kültürleri tanımak, yeni yerler keşfetmek için dünya turuna çıkmaya karar verdi. İşletici çifti, önce açık deniz için özel olarak üretilen 'Koza' adlı teknenin bakımını yaptı. 2 yıl boyunca yolculuk için hazırlanan tekne ile 5 Haziran 2016 yılında Seferihisar ilçesine bağlı Sığacık Teos Marina'dan yola çıkan Nurettin ve Ebru İşletici çifti, 3 yıl boyunca dünyanın farklı ülkelerini dolaştı. Dünya turuna Yunanistan'tan başlayarak, İtalya, İspanya, Ekvator Cumhuriyeti, Tayland, Kolombiya, Endonezya gibi birçok faklı ülkeye gitti. 3 yılda tam 35 ülkeye dolaşan çift, Sudan ve Mısır üzerinden ülkeye giriş yaptı. Bugün, yolculuklarının başlangıç noktası olan Sığacık'tan, evlerine dönen Nurettin ve Ebru İşletici çiftini, yakınları ve dostları İzmir Marşı ile karşıladı.

'GİTMEK GÜZEL AMA GELMEK DAHA GÜZEL'

Ebru İşletici, dünyayı gördüklerini ve sonunda yuvalarına döndüklerini belirterek, "Gitmek çok güzel, ama gelmek çok daha güzel. Yeni yerler gördük, yeni dostluklar edindik ama ülkeye dönmek de çok güzel" diye konuştu. 3 kez farklı ülkelerde yeni yılı karşıladıklarını anlatan Ebru İşletici, "Çok fakir ülkeler vardı. İnsanların durumu çok kötüydü. Birçok şeye sahip değillerdi ama güzel olan tarafı ise müthiş renklere sahip olup, çok mutlu olmalarıydı" şeklinde konuştu.

Yolculuklarına zaman zaman ara vererek kısa süreliğine de olsa Türkiye'ye döndüklerini anlatan Nurettin İşletici, "Yolculuğumuzu kimi yerde tekne, kimi yerde ise uçakla gerçekleştirdik. Seyahatimiz boyunca eşim 2, ben de 1 ay Türkiye'ye geldim" dedi.

Faklı kültürler, farklı coğrafyalar gördüklerini, çok ilginç insanlarla tanıştıklarını, tüm ülkelerin denizcileri ile güzel dostluklar kurduklarını anlatan Nurettin İşletici, şunları söyledi:

"Birçok denizciyi ülkemize gelmeleri için ikna ettik. Gelenler var ve gelecek olanlar var. Çok güzel bir gezi oldu. Ayrıca fakir insanların olduğunu gördük. Doğru düzgün yemekleri bile yok ama çok mutlular, çok temizler, çok bakımlılar. Bu gezimizde doğa ile baş etmeyi de öğrendik. Doğa ile iddialaşmamayı, ona saygılı olmayı, onunla birlikte hareket etmeyi öğrendik. Deniz ve doğa bizi eğitti. Sakinliği öğretti."

Ebru ve Nurettin İşletici çifti, daha sonra kendilerini bekleyen yakınları ile hasret giderdi.