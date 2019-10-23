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İzmirli çocuk piyanistin başarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 15:26 | Son Güncelleme

Çocuk piyanist 14 yaşındaki Nehir Özzengin, Türkiye Bilişim Derneğinin düzenlediği yarışmada finale kalan en genç besteci oldu - Nehir Özzengin: - "Umuda Haykırış ismini verdiğim bu eser, zorluk çeken tüm çocuk ve gençlerin duygularını haykırdıkları bir umut bestesi olsun istedim"

İZMİR (AA) - İzmirli çocuk piyanist Nehir Özzengin, 26. Türkiye Bilişim Derneği (TBD)-HALICI Bilgisayarla Beste Yarışması'nda finale kalan en genç besteci olmayı başardı.

Yaşar Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, müziğe yeteneği 4 yaşında keşfedilen ve 7 yıldır Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) Müzik Akademisinde eğitim alan 14 yaşındaki Nehir Özzengin, 26. TBD-HALICI Bilgisayarla Beste Yarışması'na "Umuda Haykırış" eseriyle katıldı.

Özzengin'in eseri, 100 eser arasında ilk 12'ye girerek finale kaldı. Genç yetenek, 26 yıldır düzenlenen yarışmada "finale kalan en genç besteci" unvanını kazandı.

Genç yetenek, Türkiye'nin en eski beste yarışmalarından olan yarışmanın 6 Kasım'da düzenlenecek finalinde Garo Mafyan, İzzet Öz gibi isimlerden oluşan jürinin önünde ilk defa canlı olarak kendi bestesini çalacak.

- Çocukların umut bestesi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nehir Özzengin, Türkiye'deki kız çocuklarının eğitim alabilmesi için gönüllü olarak projelerde ve konserlerde yer aldığını kaydetti.

Özzengin, sosyal sorumluluk projelerinden etkilenip besteler yaptığını vurgulayarak, "Umuda Haykırış ismini verdiğim bu eser, zorluk çeken tüm çocuk ve gençlerin duygularını haykırdıkları bir umut bestesi olsun istedim." ifadelerini kullandı.

- Her yıla bir ödül sığdırdı

İtalya'nın Puglia bölgesinde bu yıl düzenlenen Uluslararası Nicola Di Stefano Piyano Yarışması'nda kendi kategorisinde birincilik elde eden Özzengin, 2018'de de yine İtalya'da düzenlenen 26. Uluslararası Cortemilia Piyano Yarışması'nda birinci olmuştu.

Nehir Özzengin'in Uluslararası Mozart Academy Piyano Yarışması, Uluslararası Cesar Frank Piyano Yarışması, Uluslararası Ischia Piyano Yarışması'nda da dereceleri bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Nehir Özzengin piyanist Yaşar Üniversitesi

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