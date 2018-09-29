İzmirli esnafın fırtına hazırlığı

Nevra UÇKAÇ / İZMİR, (DHA)- MARMARA'nın batısı ve Ege'nin kıyısında beklenen şiddetli rüzgar ile yağış miktarı uyarılarına karşı tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki esnaf önlemlerini aldı. Haftanın 7 günü kapılarını açan dükkan sahiplerinden bazıları kepenkleri indireceğini söylerken, bazıları da dışardaki tezgahları kaldırarak maddi hasarı azaltmayı amaçlıyor. Yarın sabahtan itibaren Ege kıyılarını etkisi altına alması beklenen Kırbaç Kasırgası'na karşı İzmir'de kırmızı alarm verildi ve önlemler arttırıldı. Günler öncesinden konuyla ilgili tedbirlerini alan İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, rüzgarın hızı ve yönünün değişme ihtimaline karşı teyakkuzda bekliyor. Kemeraltı Çarşısı'ndaki esnaf da mallarının zarar görmemesi için tedbirlerini artırdı. Kızlarağası Hanı'nı dolduracak yağmur sularını boşaltmak amacıyla motoru hazır durumda beklettiklerini ifade eden İzmir Kızlarağası Hanı ve Çevre Mülk Sahipleri Turizm Geliştirme Kooperatifi Müdürü Nazım Güngör, esnafa da tüm duyuruları yaptıklarını söyledi. Kızlarağası Hanı'nın yaklaşık 4 dönümlük bir alanı kapladığını anlatan Güngör, "Handaki kanallar temizlendi. Yağmur sularını boşaltmak için motorumuz hazır durumda. Daha önce şiddetli yağmurda kapılardan içeri su giriyordu. Kapıların önlerine kum torbaları koyarak önlem aldık. Ancak 871 Sokak ve Mezarlıkbaşı'ndan aşağı inen sular bizim hana giriyor. Belediyenin kanalları temizlemesi lazım. Tedbir almadan işi Allah'a bırakmakla olmaz. Biz elimizden geleni yapalım" dedi. ESNAF TEDBİRİ ELDEN BIRAKMADI Kemeraltı Çarşısı esnafından Emre Özkan fırtınanın yön değiştirdiğini ve İzmir'e gelmeyeceğine dair duyumlar alsalar da tedbiri elden bırakmadıklarını vurguladı. Yerlere malzeme koymamaya çalıştıklarını dile getiren Özkan, "Daha önce de zaman zaman belirli seviyelerde su baskınları yaşamıştık. Kanallar yapılmadan önce çok mağdur oluyorduk. Ancak bundan sonra en fazla 30 santimetre suyun yükseleceğini tahmin ediyorum. Bizim için bir paspasa bakar" dedi. Kubilay Balat ise herhangibir önlem almadıklarını ve sabah havanın durumuna göre dükkanı açacaklarını anlattı. Balat, "Şu an bütün mallar açıkta ve sergide duruyor. Fırtınanın İzmir'i etkilemeyeceğini ve teğet geçeceğini duyduk. Ama yine de hasar riski var. Dükkanın en üstü camekan. Kepenkler de dahil mallarımız hasar görebilir" diye konuştu. Ayakkabı satıcısı Hüseyin Hepdemir ise şöyle konuştu: "İnşallah bir kasırga olmaz. İnsanlar mümkün olduğunca önlem alsın. Kemeraltı pazar günleri de komple açıktır. Fırtına durumunda insanlar sokağa çıkmayacak bizim işler de etkilenir ama insanların sağlığı daha önemli. Malların zarar görmemesi için kapıları kepenkleri indireceğiz." SOKAK HAYVANLARI İÇİN EKİPLER NÖBETTE İzmir'deki sahipsiz sokak hayvanları için de tedbirlerin alındığını ifade eden Masum Hayvan Arama Kurtarma Derneği Zerrin Demirçepken, AKUT Arama Kurtarma Derneği ve yerel yönetimlerin sokak hayvanlarını topladığını anlattı. Dernek olarak birkaç kurtarma ekipleri bulunduğunu ancak sayılarını arttırmak istediklerini belirten Demirçepken, "Yarın böyle bir olay yaşanması durumunda dernek üyelerimiz ihbarları değerlendirip ekiplere bilgi verecek. Ekipler nöbette. Ancak okyanusta kasırga olur. Akdeniz kapalı bir deniz. Şiddetli rüzgar nedeniyle çatılar uçabilir sel olabilir ama kasırga ihtimalini görmüyorum. Yine de tedbirli olmak gerekir" dedi.

