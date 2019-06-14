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İzmirli ev kadınlarından Ağrılı öğrencilere karne hediyesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 17:32 | Son Güncelleme

İzmirli kadınların kurduğu "Siz yalnız değilsiniz, biz buradayız" grubu, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 214 öğrenciye giyim, ayakkabı, kırtasiye malzemesi ve oyuncaklardan oluşan karne hediyesi verdi

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, gönüllü ev kadınları tarafından kurulan "Siz yalnız değilsiniz, biz buradayız" grubu, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere çeşitli hediyeler vererek karne sürprizi yaptı.

Gaziemir ilçesinde yaşayan 8 gönüllü ev kadını, 10 yıl önce kurdukları "Siz yalnız değilsiniz, biz buradayız" grubuyla ihtiyaç sahiplerini sevindiriyor.

Türkiye'nin dört bir yanında mülki idare amirleriyle iletişime geçen gönüllü kadınlar, belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilere yaptıkları giyim, kırtasiye malzemesi, oyuncak gibi yardımlarının yanı sıra okul, hastane gibi kamu kurumlarına kazandırdıkları kütüphane, faaliyet ve oyun parklarıyla da dikkat çekiyor.

Doğubayazıt ilçesine de gelen gönüllü ev kadınları, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ve Ortaokulundaki ihtiyaç sahibi 214 öğrenciye giyim, ayakkabı, kırtasiye malzemesi ve oyuncaklardan oluşan karne hediyesi verdi.

- Yardımlar 10 yıldır Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırılıyor

Grup üyelerinden Mine Kapı, AA muhabirine, kurdukları yardım grubuyla Türkiye'nin her köşesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ettiklerini söyledi.

Öğrencilere kırtasiye yardımı yaptıklarını, ana sınıfı olmayan okullara da ana sınıfı kurduklarını anlatan Kapı, "Hastanelerde çocuklar için oyun parkları ve faaliyet alanları, okullarda da ihtiyaç sahibi ailelerin ücretsiz alışveriş yapabilecekleri giyim mağazaları açıyoruz. Ayrıca toplu sünnetlerle çocukların, düzenlediğimiz düğünlerle de evlenecek çiftlerin mutluluklarına ortak oluyoruz." dedi.

Son olarak Doğubayazıt'taki ihtiyaç sahibi öğrencileri karne sürprizi yaparak sevindirdiklerini dile getiren Kapı, şunları kaydetti:

"Bugün öğrencilerimiz karnelerini aldı. Biz de 'Karne hediyeniz bizden olsun' sloganıyla İzmir'in Gaziemir ilçesinden yola çıktık ve 24 saatlik yolculuğun ardından buraya geldik. Doğubayazıt Kaymakamı Zafer Engin Bey ile yaptığımız istişareler neticesinde Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ve Ortaokulunu seçtik. Kardeşlik, dostluk, sevgi ve gönül köprüsü gibi kavramları ön plana çıkarmak için çıktığımız bu yolda öğrencilere karne hediyelerini takdim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz."

Kapı, ilerleyen günlerde aynı okulda ihtiyaç sahibi ailelerin ücretsiz alışveriş yapabileceği bir mağaza kurmak istediklerini sözlerine ekledi.

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