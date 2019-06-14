İzmirli ev kadınlarından Ağrılı öğrencilere karne hediyesi

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, gönüllü ev kadınları tarafından kurulan "Siz yalnız değilsiniz, biz buradayız" grubu, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere çeşitli hediyeler vererek karne sürprizi yaptı.

Gaziemir ilçesinde yaşayan 8 gönüllü ev kadını, 10 yıl önce kurdukları "Siz yalnız değilsiniz, biz buradayız" grubuyla ihtiyaç sahiplerini sevindiriyor.

Türkiye'nin dört bir yanında mülki idare amirleriyle iletişime geçen gönüllü kadınlar, belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilere yaptıkları giyim, kırtasiye malzemesi, oyuncak gibi yardımlarının yanı sıra okul, hastane gibi kamu kurumlarına kazandırdıkları kütüphane, faaliyet ve oyun parklarıyla da dikkat çekiyor.

Doğubayazıt ilçesine de gelen gönüllü ev kadınları, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ve Ortaokulundaki ihtiyaç sahibi 214 öğrenciye giyim, ayakkabı, kırtasiye malzemesi ve oyuncaklardan oluşan karne hediyesi verdi.

- Yardımlar 10 yıldır Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırılıyor

Grup üyelerinden Mine Kapı, AA muhabirine, kurdukları yardım grubuyla Türkiye'nin her köşesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ettiklerini söyledi.