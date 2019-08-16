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İzmirli gençlerden internet aksiyon dizisi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2019 16:35 | Son Güncelleme

İZMİR'in Kadifekale semtinde oturan gençler, uzun süredir çekmek istedikleri internet aksiyon dizisi projesini hayata geçirdi.

İzmirli gençlerden internet aksiyon dizisi

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Kadifekale semtinde oturan gençler, uzun süredir çekmek istedikleri internet aksiyon dizisi projesini hayata geçirdi. İzmirli ekip ile kısıtlı teknik olanaklarla çekilen 'Pagos Kale' isimli dizinin 15-20 dakikalık ilk 3 pilot bölümü, bugün YouTube'da yayınlanacak.
Konak ilçesindeki Kadifekale semtinde yaşayan gençler, internet aksiyon dizisi projesini hayata geçirebilmek için harekete geçti. Tamamen İzmirli olan ekip ile kısıtlı teknik olanaklarla çekilen 'Pagos Kale' dizisi için kolları sıvayan gençler, öncelikle oyuncu seçimleri yaptı. Bazı ana roller için tiyatroculardan yardım alan gençler, kurgu ve özel efekt işlemlerini de tamamladıkları diziyi bugün yayınlayacak. Yönetmenliğini Tarkan Özel ve Fehmi Tuğrul'un, yapımcılığını ise Ferhan Acar ve Mahmut Ölker'in üstlendiği dizinin 15-20 dakikalık ilk 3 pilot bölümü, YouTube'da yayınlanacak.

FOTOĞRAFLI

İzmirli gençlerden internet aksiyon dizisiİzmirli gençlerden internet aksiyon dizisiİzmirli gençlerden internet aksiyon dizisiİzmirli gençlerden internet aksiyon dizisi

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