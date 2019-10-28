İzmirli gençlerden ‘Vatan Marşı’ ile 29 Ekim klibi

İzmirli gençler, Cumhuriyet Bayramı için ‘Vatan Marşı’nı seslendirip klip çekti. Çekim esnasında duygu dolu anlar yaşayan gençler, sık sık mola vermek zorunda kaldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96. yılı kutlanırken, müzik öğretmeni Evrim Aktaş, Yunus Akpunar ve Veysel Arslan bir araya gelerek Cumhuriyet’in kuruluş yıl dönümüne özel ‘Vatan Marşı’nı seslendirip bir klip çekti. Geçtiğimiz dönemlerde de şehit Polis Fethi Sekin, 15 Temmuz şehitleri ve Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen askerler için klip çektiklerini dile getiren Yunus Akpunar, Cumhuriyet’in ilanının 96. yılına özel çekmiş oldukları klip sırasında duygu dolu anlar yaşadıklarını ve sık sık mola vermek zorundu kaldıklarını ifade etti. Akpunar, “Seslendirdiğimiz ve klibini çekmiş olduğumuz ‘Vatan Marşı’, Cumhuriyet Bayramımız dolayısıyla tüm milletimize armağan olsun. Aynı zamanda Barış Pınarı Harekatı’na katılan tüm askerlerimize de başarılar diliyoruz” dedi.

“Güvenlik güçlerimize moral vermek istiyoruz”

Marşı seslendirmekteki amaçlarının Mehmetçiğe moral kaynağı olmak olduğunu dile getiren Akpunar, “Vatanımız için kendini siper eden kahraman Mehmetçiğimize ve güvenlik güçlerimize moral kaynağı olmak istiyoruz. 96 yıl önce kahraman ecdadımızın Cumhuriyet’imizin ilanı ile kurmuş olduğu ruhu 96 yıl sonra da unutturmamak için biz gençler olarak alanımız olan müzikle katkı sunmak istiyoruz” diye konuştu.

