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İzmirli Gupse Özay’dan endişeli sözler! ‘Düşünmekten uyuyamıyorum’

01.11.2020 16:58 | Son Güncelleme:
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İzmirli Gupse Özay’dan endişeli sözler! ‘Düşünmekten uyuyamıyorum’

Güzel oyuncu Gupse Özay yaşanan İzmir depreminden sonra ailesi, arkadaşları ve tüm hemşehrileri için endişelendiğini ifade etti. İzmir’in Seferihisar ilçesinde yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremi İstanbul’da da hisseden başarılı oyuncu sosyal medyadan geçmiş olsun dileklerini iletti.

İzmir’de doğan 36 yaşındaki Gupse Özay, depremle birlikte korku ve panik dolu anlar yaşadığını belirtti. Memleketine olan özlemini her fırsatta dile getiren güzel oyuncu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla İzmir halkının acısına ortak olduğunu ifade etti.

“GÜZEL İZMİR’İM”

gupse özay

Merkez üssü Seferihisar açıkları olarak kaydedilen ve tüm Marmara’da dahi hissedilen 6.6 büyüklüğündeki İzmir depreminin ardından başarılı oyuncu Gupse Özay hissettiklerini paylaştı. Doğup büyüdüğü şehir olan İzmir’e bağlılığıyla bilenen Özay, “Canım İzmir’im! Doğup büyüdüğüm güzel İzmir’im! Dünden beri ailemi, akrabalarımı, arkadaşlarımı düşünmekten; dünden beri ailesini, akrabalarını, arkadaşlarını kaybedenleri düşünmekten uyuyamadım. Hala da enkaz altında kalanların olduğunu bilmekten dolayı çok çok üzgünüm. Umarım herkes sağ salim çıkar ve unuturuz bu günleri. Hepimize geçmiş olsun” notunu ekledi.

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