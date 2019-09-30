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İzmirli iş adamı paraşüt kazasında hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 11:41 | Son Güncelleme

İzmir'in Ödemiş ilçesinde tarım aletleri üretim fabrikaları sahibi iş adamı Gürbüz Candemir (63), yamaç paraşütü yaparken uçuş sırasında paraşütünün kapanması nedeniyle düşerek hayatını kaybetti.

İzmirli iş adamı paraşüt kazasında hayatını kaybetti

Ödemiş Sanayi Sitesi'ndeki çeşitli tarım aletleri üreten fabrikaların sahibi olan ve yaklaşık 20 yıldır yamaç paraşütü sporu yapan Gürbüz Candemir, dün sabah saatlerinde Bozdağ Yaylası'ndan yamaç paraşütüyle havalandı. Kalkıştan kısa süre sonra paraşütü kapanan Candemir, yere çakıldı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğunu tespit ettiği Candemir'i, ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada ilk müdahalesi yapılan Candemir, daha sonra İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Talihsiz iş adamı, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

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Candemir'in cenazesi, savcının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ödemiş Sanayi Sitesi'nde kendisine ait fabrikalarda tarım aletleri üretimi yapan Candemir, çiftçilerin işlerini kolaylaştıracak yeni aletler geliştirmesiyle tanınıyordu.

Kaynak: DHA

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izmir Ödemiş

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