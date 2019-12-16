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İzmirli kadın avukatlar, kadın savcıyı HSK'ya şikayet etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 15:51 | Son Güncelleme

İZMİR'de kadın avukatlar, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden emekli öğretim üyesi Prof.

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'de kadın avukatlar, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Bilgili tarafından cinsel saldırıya uğradığını iddia eden veteriner hekim Ç.B.'nin bir kadın savcının kendisine, "Ben burada oturuyorum. Ben de kadınım, sen de kadınsın. Ben neden tecavüze uğramıyorum da sen uğruyorsun" dediği iddiası üzerine Hakimler Savcılar Kurulu'na (HSK) şikayetçi oldu.

Ç.B., Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Bilgili hakkında 'nitelikli cinsel saldırı', 'cebir ve tehdit ile hürriyeti yoksun kılma', ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ suçlarından 5 yıldan 27 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşmasında verdiği ifadesinde, "İfade verirken o kadar zorlandım ki. Polis memurları bana psikolojik şiddet uyguladı. Hasan Bilgili’yi savundular, beni doğru düzgün dinlemediler bile. Eksiklikleri hatırladıkça savcılığa başvurdum. Savcı hanım da kendinden örnek vererek ‘Ben burada oturuyorum. Ben de kadınım sen de kadınsın. Ben neden tecavüze uğramıyorum da sen uğruyorsun?’ Görüntülerde de sen Hasan Bilgili’nin koluna girmiş gibisin’ dedi” diye konuştu.

Veteriner hekimin bu iddiası üzerine yaklaşık 30 kadın avukat, bugün Bayraklı Adliyesi önünde bir araya geldi. Özgürlükçü Hukukçular Derneği (ÖHD) üyesi avukatlar, savcıyı, Hakimler Savcılar Kurulu'na şikayet etti.

'Erkek adalet değil, gerçek adalet' yazılı pankart açan avukatlar, 'Ölmek istemiyoruz', 'Aklama, koruma, yargıla', 'İstanbul Sözleşmesi uygulansın' yazılı dövizler taşıdı.

Grup adına açıklama yapan Leyla Çelik, aynı savcının, tutuklu sanık hakkında 22 Mayıs 2019 günü resen tahliye kararı verdiğini belirterek, "Biz kadın hukukçular için bir Cumhuriyet savcısının yasadan kaynaklanan görevlerini hiçe sayarak mağduru bu denli aşağılayan bir tutum içerisine girmiş olması, kabul edilebilir değil" dedi.

'11 AYDA 305 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ'

Türkiye İnsan Hakları Vakfı verilerine göre, Türkiye'de 2019 yılının ilk 11 ayında en az 305 kadının, erkek şiddeti nedeniyle hayatını kaybettiğini söyleyen Çelik, "En az 46 kadın tecavüze, 204 kadın tacize, on binlerce kadın fiziksel şiddete maruz kaldı. Fakat bu suçların mağduru olan kadınlar, mahkemelerde adaletsiz kararlar verildiği için bir kez daha travmatize oluyor. Biz ÖHD'li kadın hukukçular olarak, dernek tüzüğümüzdeki amaçlarımız doğrultusunda, suçun soruşturulması ve delillerin karartılmaması için gerekli tedbirlerin alınmasına ilişkin yasadan kaynaklanan görevlerini yerine getirmeyen ve bir tecavüz mağdurunu aşağılayarak görevi açıkça kötüye kullanan savcı hakkında HSK'ya ihbarda bulunuyoruz" diye konuştu.

Avukatlar, açıklamanın ardından dağıldı.

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