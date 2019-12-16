İzmirli kadın avukatlar, kadın savcıyı HSK'ya şikayet etti

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'de kadın avukatlar, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Bilgili tarafından cinsel saldırıya uğradığını iddia eden veteriner hekim Ç.B.'nin bir kadın savcının kendisine, "Ben burada oturuyorum. Ben de kadınım, sen de kadınsın. Ben neden tecavüze uğramıyorum da sen uğruyorsun" dediği iddiası üzerine Hakimler Savcılar Kurulu'na (HSK) şikayetçi oldu.

Ç.B., Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Bilgili hakkında 'nitelikli cinsel saldırı', 'cebir ve tehdit ile hürriyeti yoksun kılma', ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ suçlarından 5 yıldan 27 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşmasında verdiği ifadesinde, "İfade verirken o kadar zorlandım ki. Polis memurları bana psikolojik şiddet uyguladı. Hasan Bilgili’yi savundular, beni doğru düzgün dinlemediler bile. Eksiklikleri hatırladıkça savcılığa başvurdum. Savcı hanım da kendinden örnek vererek ‘Ben burada oturuyorum. Ben de kadınım sen de kadınsın. Ben neden tecavüze uğramıyorum da sen uğruyorsun?’ Görüntülerde de sen Hasan Bilgili’nin koluna girmiş gibisin’ dedi” diye konuştu.