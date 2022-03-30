İzmirli Kadın Şef İngiltere’nin En İyi Kebap Ustası Seçildi

On yıldır İngiltere’de düzenlenen “British Kebap Awards- İngiltere Kebap Ödüller”inde bu yıl ilk kez bir kadın şef ödül aldı. Ödüle layık görülen, Fatma Güngör İzmir’den beş yıl önce Ankara Anlaşması adlı girişimci vizesiyle İngiltere’ye gelişini ve kısa sürede bu başarıyı nasıl elde ettiğini VOA Türkçe’ye anlattı.

“Başarınızın sırrı ne”, sorusunu “çok çalışmak” olarak yanıtlayan Güngör, Londra’nın güneyinde Haywards Heath adlı ilçede salgın döneminde iflas etmiş bir restoranı şans eseri devralarak işe başladığını söyledi.

“Kebapçı olmam diye büyük konuştum”

Türk mutfağının sayısız lezzet seçeneği olmasına rağmen İngiltere’de sadece kebapla anılması kendisini rahatsız ettiği için en başlangıçta “hayatta kebapçı olmam” diyen Güngör, ancak hayatın akışının kendisini bu noktaya getirmesini de kabullenmiş durumda.

Salgının ortasında restoranlar kapalıyken paket servisiyle müşterisini lezzetlerine alıştırdığını söyleyen Güngör, bu yüzden kısıtlamalar kalktığında masalarını müşteriyle doldurmakta hiç zorlanmadığını söylüyor.

Restorandaki müdavimler, tabaklarındaki lezzetleri tadarken Fatma Şef’in yılın en iyi kebapçısı seçilmesine şaşırmadıklarını, dahası bu ödülü fazlasıyla hakettiğini görüşünde.

“Zorluklar, erkek hegomanyasında kadın olmak, pandemi ve çalışan bulamamak”

Fatma Şef, iki yıldır devam ettirdiği işinden memnun, ancak İngiltere’nin AB’den ayrılması nedeniyle çalışan bulmakta sıkıntı çektiğini ve bu yüzden bazen, bulaşıkları da kendisinin yıkadığını söylüyor.

“Doğduğun değil doyduğun yer”

İzmir’de doğup-büyüdüğünü, 20 yıldır kurumsal mutfaklarda çalışanlara yönelik yemekler pişirdiğini anlatan Güngör, Londra’ya önce eşiyle geldiğini işlerini yoluna koyunca da önce kızıyla damadını sonra da oğlunu yanına aldığını belirtiyor.

İngiltere’den önce Azerbaycan ve Afrika’da da aşçılık deneyimleri olduğunu belirten Güngör şimdi İngiltere’de kalmaya karar verdiklerini, ailece birlikte çalışıp birlikte kazanmaktan memnun olduklarını söyledi.

