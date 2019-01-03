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İzmirli kadınlar alışverişte kullanmak için file örüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 10:13 | Son Güncelleme

İZMİR'de Gaziemir Belediyesi'nin desteği ile kurulan ve çoğunluğunu ev kadınlarının oluşturduğu Üretici Kadın Kooperatifi üyeleri, naylon poşetlerin ücretli hale gelmesinin ardından, 'Tığını al gel' isimli bir proje hayata geçirdi.

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'de Gaziemir Belediyesi'nin desteği ile kurulan ve çoğunluğunu ev kadınlarının oluşturduğu Üretici Kadın Kooperatifi üyeleri, naylon poşetlerin ücretli hale gelmesinin ardından, 'Tığını al gel' isimli bir proje hayata geçirdi. Proje kapsamında sentetik makrome ipten alışveriş filesi ören kadınlar, satışına da başladı. Gaziemir ilçesinde, belediyenin desteği ile kurulan Üretici Kadın Kooperatifi, doğaya zarar veren naylon poşetlerin ücretli hale gelmesinin ardından, 'Tığını al gel' isimli bir proje hayata geçirdi. Naylon poşetlere karşı, alışverişlerde kullanılmak üzere file ören kadınlar, çevreyi kirleten etkenlere karşı savaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Çoğunluğunu ev kadınlarının oluşturduğu kooperatifte, kadınlar hem ev ekonomisine katkı sunuyor hem de doğanın korunmasına yardımcı oluyor. Kooperatif Başkanı Fadime Türkeli, 32 kadın ile birlikte çalışma yaptıklarını, Gaziemir Belediyesi'nin de kendilerine 500 tane file siparişi verdiğini söyledi. Kadınların, belli zamanlarda kooperatife gelerek file ördüklerini belirten Türkeli, "Böyle bir çalışma içerisinde yer almak gurur verici. Bizler kooperatif aracılığı ile ham para kazanıyoruz hem de çevreye karşı duyarlılığı arttırıyoruz" dedi. 100 GRAMLIK YUMAKTAN BİR ÇANTA 100 gramlık sentetik makrome ipten bir file ördüklerini anlatan Fadime Türkeli, örülen çantaların 45 ile 50 santimetre arasında olduğunu, bunların da yaklaşık 10 kilogramlık ürün alabildiğini söyledi. Filelerin, eşya kondukça genişlediğini, bu nedenle çok uzun örmediklerini belirten Türkeli, kooperatif bünyesinde satılan çantaların tekinin fiyatının 10 lira olduğunu aktardı. Türkeli, "Biz son zamanlarda file çantalara yoğunlaştık, çünkü poşetler doğaya zararlı. Gaziemir Belediyesi için yapacağımız 500 çantayı da 1 Şubat'ta teslim edeceğiz. Belediye bunları pazarda dağıtacak. Çalışmalarımız bununla sınırlı kalmayacak. Kooperatif olarak gelecek günlerde daha çok farklı projelere, çalışmalara imza atacağız" diye konuştu.

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