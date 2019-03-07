İzmirli kadınlar, öldürülen hemcinslerini 'flash mob' gösterisiyle andı

İzmir'de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi bir araya gelen 150 kadın, cinayete kurban giden hemcinslerini 'flash mob' gösterisiyle unutturmadı. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında bir anda yere yığılan kadınlar, öldürülen hemcinslerinin adını haykırdı. Kadınlar, etkinlik sonunda hep bir ağızdan ant içip, kadın dayanışması vurgusu yaptı.

Konak Belediyesi Kadın Sosyal Politikalar Projeler Müdürlüğü'nün öncülüğünde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi dikkat çeken bir etkinliğe imza atıldı. İlçe belediyesinin Konak'ta yer alan 14 semt merkezindeki kurslara katılan çeşitli mesleklerden 150 kadın, 'flash mob' etkinliği için kentin en işlek yerlerinden olan Alsancak semtindeki Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde, Türkan Saylan Kültür Merkezi çevresinde, dağınık halde beklemeye başladı. Cadde kenarında siyahlara bürünmüş 3 kadın müzisyen, ellerindeki tefleri çalmaya başlayınca, dağınık haldeki 150 kadın cadde ortasında toplanıp, vatandaşların şaşkın bakışları arasında bir anda yere yığıldı. Bu sırada yine siyahlara bürünmüş haldeki bir kadın, yere kapaklanmış halde duran kadınların arasından, müzik eşliğinde dans ederek geçti. Yaklaşık 5 dakika süren dans gösterisinin devamında, başta Özgecan Aslan olmak üzere öldürülen kadınların isimleri sırayla anons edildi. Öldürülen kadınların isimlerinin okunduğu o anlarda, yerdekilerden 3'er 5'erli gruplar halinde kadınlar ayağa kalktı. Son kadının da ayağa kalkmasının ardından hep bir ağızdan, Sevgili kardeşlerim öldürülen tüm kadınlar için ayağa kalkıyorum. Susmayacağıma, unutmayacağıma, eşit ve özgür bir yaşam için mücadeleden vazgeçmeyeceğime, elinizi asla bırakmayacağıma yemin ederim. Yaşasın kadın dayanışması andı okundu. Etkinlik, alkışlarla ve kadınların birbirine sarılmasıyla son buldu. O anları çevredeki vatandaşlar önce şaşkınlıkla izledi, daha sonra alkışlarla destek verdi.

Etkinliği izleyenlerden Konak Belediye Başkanı CHP'li Sema Pekdaş, Kadınların özgür ve eşit olmadığı, can güvenliğinin olmadığı yerde, özgürlükten demokrasiden bahsetmek mümkün değil. Kadınlar 8 Mart'ı kanlarıyla kazandılar. Kadınların tarihi kanla ölümle yazılmış bir tarih. Bu tarihe saygı duruşuydu bugün arkadaşlarımızın yaptığı dedi.

