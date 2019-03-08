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İzmirli kadınlara, tramvayda Kocaoğlu sürprizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 11:19 | Son Güncelleme

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bindiği tramvayda, kadın yolculara çiçek verdi.

İzmirli kadınlara, tramvayda Kocaoğlu sürprizi

İZMİR, (DHA) - İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bindiği tramvayda, kadın yolculara çiçek verdi.
Bu sabah işine ya da okuluna gitmek üzere yola çıkan İzmirli kadınlar, güne sürprizle başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu, 'Dünya Kadınlar Günü'nde bindiği tramvayda, kadın yolcuları çiçeklerle karşıladı. Başkan Kocaoğlu, Fahrettin Altay ile Konak arasında, kadınlarla yolculuk etti. Yol boyu sohbet eden Kocaoğlu, kadınlara çiçek verirken, erkek yolculara da "Kadınlara iyi davranın, nezaketli olun" dedi. Başkan Kocaoğlu'nun elinden çiçek alan İzmirli kadınlar, güne keyifli ve moralli başladıklarını söyledi.

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İzmirli kadınlara, tramvayda Kocaoğlu sürpriziİzmirli kadınlara, tramvayda Kocaoğlu sürpriziİzmirli kadınlara, tramvayda Kocaoğlu sürpriziİzmirli kadınlara, tramvayda Kocaoğlu sürprizi

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