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İzmirli'lerin kar şaşkınlığı! Tüm şehir beyaza büründü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2018 09:04 | Son Güncelleme

Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı İzmir'i de beyaz örtüyle kapladı. Kısa sürede yerleri kaplayan kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Sıcaklığın eksi 1'e kadar indiği ilde kar şaşkınlınlığı yaşayan İzmirli'ler sokakta zaman geçirmeyi ihmal etmedi. Kar topu oynayan ve karın altında yürüyüş yapan bölge sakinleri karın keyfini çıkardı.

20 gündür etkili olan soğukların ardından karla buluşan İzmirli'lerin mağdur olmaması için karayolları ve belediye ekipleri iş başı yaptı. Ekipler tuzlama çalışması yaparak ana yolları açtı.

İzmirliler yıllar sonra karla hasret giderdi

İzmir’de yoğun kar yağışı Karşıyaka ilçesine bağlı Yamanlar Dağı bölgesinde başlarken, etkili yağış kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarıların ardından dün İstanbul’da başlayan kar yağışı bugün İzmir’de de etkili oldu.
Etkili olan yağış, Karşıyaka ilçesindeki Yamanlar Dağı bölgesini beyaza bürüdü. Aniden etkili olan yağışla birlikte hava sıcaklığı hissedilir derece düştü. Kar yağışıyla sıcaklık eksik 1’e kadar indi.
Kar yağışının yağdığını gören ve bölgede yaşayan bazı İzmirlilerde, karın keyfini çıkardı. Kartopu oynayan İzmirliler, uzun yıllar sonra hem karla hasret giderdi, hem şaşırdı.
Yıllardır kar görmediğini ifade eden bir vatandaş, mutlu olduklarını ve yağışla birlikte hemen dışarıya çıktıklarını ve kar topu oynadıklarını söyledi.
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