İzmirli meslektaşlarından ilik bekleyen organ nakli profesörüne destek

Hande NAYMAN-Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)- UZUN yıllardır gerçekleştirdiği organ nakli operasyonları ile yüzlerce kişinin yaşam süresini uzatan ve şu anda lösemi tedavisi gören İzmirli Prof. Dr. Alp Gürkan için yurdun dört bir yanında kök hücre bağışı çağrısı yapıldı. Benzer bir süreci yaşayan organ nakli koordinatörü olan ve karaciğer nakli ile yaşama tutunan doktorlardan Op. Dr. Zafer Beken, İzmirli hekimler olarak meslektaşlarına destek olduklarını belirterek vatandaşa bağışçı olma çağrısında bulundu.

Organ naklinde önde gelen uzmanlardan biri olan ve gerçekleştirdiği organ nakli operasyonları ile yüzlerce kişinin yaşam süresini uzatan İzmirli Prof. Dr. Alp Gürkan’a bir süre önce ‘Akut Liyeloid Lösemi’ teşhisi konuldu. İstanbul’da yaşayan ve burada tedavi altına alınan Prof. Dr. Gürkan için kök hücre nakline karar verildi. Kök hücre arayışıyla birlikte, yurdun dört bir yanında bağış kampanyası başlatıldı. Başarılı doktora İzmirli meslektaşlarından da destek gecikmedi. Prof. Dr. Alp Gürkan gibi benzer bir süreci yaşayan, organ nakli koordinatörü olan ve karaciğer nakli ile yaşama tutunan İzmirli doktorlardan Op. Dr. Zafer Beken, meslektaşına destek olduklarını belirterek vatandaşa bağışçı olma çağrısında bulundu.