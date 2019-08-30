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İzmirli motosikletçilerden Zafer Bayramı korteji

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 18:25 | Son Güncelleme

 İZMİR'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında, motosikletliler Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda toplandı.

İzmirli motosikletçilerden Zafer Bayramı korteji

Taylan YILDIRIM/İZMİR (DHA)- İZMİR'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında, motosikletliler Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda toplandı. Yüzlerce motosikletçi, kortej oluşturup, 30 kilometre uzaklıktaki Narlıdere Şehitliği'ne giderek, şehitleri andı.
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü, İzmir'de çeşitli etkinliklerle kutlandı. İzmirli motosiklet tutkunları da sosyal medya hesapları üzerinden haberleşip zafer korteji için Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda toplandı. Yüzlerce motosikletçi, kortej oluşturarak Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndan yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Narlıdere Şehitliği'ne gitti. Burada şehitler anıldı ve dua edildi. Türk bayraklarının asıldığı motosikletlerle oluşturulan korteji gören sürücüler de, korno çalarak destek verdi. Yayalar ise el sallayarak sevgi gösterisinde bulundu. Türkiye Motosiklet Kulübü Başkanı Ersal Karatay, milli bayramlarda halkın coşkusuna ortak olmaya çalıştıklarını, her bayram kortej oluşturup şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek, onları saygıyla andıklarını söyledi.

FOTOĞRAFLI

İzmirli motosikletçilerden Zafer Bayramı kortejiİzmirli motosikletçilerden Zafer Bayramı kortejiİzmirli motosikletçilerden Zafer Bayramı kortejiİzmirli motosikletçilerden Zafer Bayramı korteji

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