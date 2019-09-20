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İzmirli öğrencilerden "küresel iklim grevi"ne destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 20:02 | Son Güncelleme

"Sıfır Gelecek İzmir Platformu" öncülüğünde Gündoğdu Meydanı'nda bir araya öğrenciler, küresel ısınmaya dikkati çekti

İZMİR (AA) - İzmirli öğrenciler, dünya genelinde düzenlenen küresel iklim grevine, düzenledikleri farkındalık etkinliğiyle destek verdi.

"Sıfır Gelecek İzmir Platformu" öncülüğünde Gündoğdu Meydanı'nda bir araya gelen gruba, bazı sivil toplum kuruluşları üyeleri de eşlik etti. Öğrenciler daha sonra Alsancak Vapur İskelesi'ne kadar yürüdü.

Grup adına açıklama yapan Deniz Küçükler, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in başlattığı "Fridays For Future"nin uluslararası bir etkinlik olduğunu anımsattı.

Küresel iklim kriziyle mücadele edilmesi gerektiğini belirten Küçükler, şöyle konuştu:

"Önümüzde yalnızca iki seçenek duruyor. Ya küresel ısınmayı 1,5 derece ile sınırlamak için üstümüze düşeni yapacağız ve sıfır karbon emisyonuna geçeceğiz. Ya da yaşamın hepimiz için sona erdiği bir gelecekle yüz yüze geleceğiz. Yerel yönetimler olmak üzere tüm kurumlara sesleniyoruz. İklim acil durumu ilan edilmeli. Fosil yakıtlara veda edilmeli. Yenilenebilir enerjiye geçilmeli. Endüstriyel tarım ve hayvancılıktan vazgeçilmeli. Ormanlar korunmalı. Önümüzde yalnızca iki seçenek duruyor."

Ellerinde küresel ısınmaya dikkat çeken pankartlar taşıyan grup, buradan da Fuar Kültürpark Alanı'na kadar yürüdü.

Öte yandan, Seferihisar ilçesinde de çevre dernekleri Küresel İklim Grevine düzenledikleri etkinlikle destek verdi.

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