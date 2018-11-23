HABER

İzmirli, Öykü için donör oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 13:53 | Son Güncelleme

İZMİR'de yaşayan Eylem ve Çağdaş Yazıcı çiftinin 3,5 yaşındaki kızları Öykü Arin'e nadir görülen Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) tanısı konulmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) kan verilmesi ve donör olunması için çağrıda bulundu.

İzmirli, Öykü için donör oldu

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de yaşayan Eylem ve Çağdaş Yazıcı çiftinin 3,5 yaşındaki kızları Öykü Arin'e nadir görülen Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) tanısı konulmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) kan verilmesi ve donör olunması için çağrıda bulundu. Yüzlerce kişi, Büyükşehir Belediyesi önündeki Kızılay kan bağışı aracına giderek, kan verdi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe de kan verdikten sonra, herkesin çocuklara sahip çıkmasını isteyerek, "Bizim kanımız bir küçük çocuğun kurtulmasına vesile olabilir" dedi.
Minik Öykü Arin'e nadir görülen Juvenil Miyelomonositik Lösemi tanı konulmasının ardından, baba Çağdaş Yazıcı'nın eski çalıştığı İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin personeli ile başkanlığını yürüttüğü Tüm Bel-Sen, kan bağışı kampanyası başlattı. Konak Meydanı'na belediye binası önüne getirilen Kızılay kan bağışı aracı önünde uzun kuyruk oluştu. Birçok kişi kan vermek için sıraya girdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe de kan bağışı kampanyasına katıldı. Gökçe, yaklaşık 28 bin kişiden oluşan İzmir Büyükşehir ailesi olarak kampanyaya destek verdiklerini belirterek, "Evladımıza destek olmak için buradayız. Öykü evladımızdan yola çıkarak, birçok çocuk için de can acıtacak çok az rastlanır şeyler söz konusu olabilir. Biz istiyoruz ki hiçbir evladımızın canı yanmasın, kimsenin başına umulmadık felaketler gelmesin. Hiçbir anne ve baba evladının acısı ile sınanmasın. Belediye çalışanları olarak adım atabilirsek, ülkede umut bekleyen başka çocuklara da ulaşabilirsek bundan büyük mutluluk duyarız" diye konuştu.
KAN BAĞIŞI ÇAĞRISINDA BULUNDU
Herkesin kan bağışı yapması gerektiğine dikkat çeken Buğra Gökçe, "Tüm çalışan ve emekçi arkadaşlarımızı bu önemli faaliyete destek vermeye davet ediyoruz. İzmir ve ülkenin tüm duyarlı vatandaşlarını ülkenin evlatlarına sahip çıkmaya çağırıyoruz. Bizim kanımız bir küçük çocuğun kurtulmasına vesile olabilir. Belki de bu bizim çocuklarımızın başına gelebilir. Bugünkü adım küçük ama umuyorum ki dev bir adım olur ve birçok çocuğun canı kurtulur, geleceğe umutlu olarak bakar" dedi.
KIZILAY ARACI TÜM GÜN KONAK'TA OLACAK
İZELMAN Genel Müdür Hüseyin Kırmızı da "İzmir'in güzel insanları Öykü için seferber oldu. Biz de Büyükşehir Belediyesi camiası olarak kan vermeye geldik. Kanımı verdim, umarım uygun bir donör bulunur ve Öykü kızımız sağlığına kavuşur" diye konuştu.
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Barış Karçı ise sadece Öykü için değil herkes için kan vermek gerektiğini vurguladı. Kampanyanın birilerine faydalı olacağını söyleyen Karcı, yapılan çalışmanın bir başlangıç olduğunu söyledi. Kızılay Kan Bağışı aracı tüm gün Büyükşehir Belediyesi önünde olacak.

FOTOĞRAFLI

İzmirli, Öykü için donör olduİzmirli, Öykü için donör olduİzmirli, Öykü için donör olduİzmirli, Öykü için donör oldu

Yol kenarında ayaküstü tedavi! Önce yakıyorlar, sonra da...Yol kenarında ayaküstü tedavi! Önce yakıyorlar, sonra da...
HDP'li Kaval: Demirtaş serbest bırakılsınHDP'li Kaval: Demirtaş serbest bırakılsın
Müşteri gelince yerinden kalkan balıkçı, düşen tabeladan kurtulduMüşteri gelince yerinden kalkan balıkçı, düşen tabeladan kurtuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eşinin o isteği çıldırttı! Dehşet saçtı

Eşinin o isteği çıldırttı! Dehşet saçtı

Hayatta Her Şey Var'da Nur Viral'i şoke eden itiraf! '300 defa aldattım'

Hayatta Her Şey Var'da Nur Viral'i şoke eden itiraf! '300 defa aldattım'

2019'da asgari ücret ne kadar olacak?

2019'da asgari ücret ne kadar olacak?

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

Başkenti sarsacak iddia: TBMM'yi kapatacaklar!

Başkenti sarsacak iddia: TBMM'yi kapatacaklar!

Yatak odasında korkunç olay! Eşini başka erkeklerden kıskanıp...

Yatak odasında korkunç olay! Eşini başka erkeklerden kıskanıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esenyurt Belediye Başkanı'na saldırı girişimi

Esenyurt Belediye Başkanı'na saldırı girişimi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ı ağlatan sürpriz

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ı ağlatan sürpriz

Doktor bebeği kontrol edince dehşete düştü!

Doktor bebeği kontrol edince dehşete düştü!

Zorla cinsel ilişkiye girdi, hamile bıraktı sonrası daha da korkunç

Zorla cinsel ilişkiye girdi, hamile bıraktı sonrası daha da korkunç

Antalya sahilleri, dedektörle değerli eşya arayanlara kaldı

Antalya sahilleri, dedektörle değerli eşya arayanlara kaldı

Sırada o şehir var! Bin 500 ev daha yıkılıyor

Sırada o şehir var! Bin 500 ev daha yıkılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.