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  4. İzmirli özel eğitim öğrencileri karnelerini aldı

İzmirli özel eğitim öğrencileri karnelerini aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 11:56 | Son Güncelleme

 İZMİR’de, öğrenciler ilk dönemin sona ermesiyle birlikte hem karne hem tatil coşkusu yaşadı.

Melis KARAKUZULU/ İZMİR, (DHA)- İZMİR’de, öğrenciler ilk dönemin sona ermesiyle birlikte hem karne hem tatil coşkusu yaşadı. Bornova Hasan Tahsin Özel Eğitim Meslek Okulu’nda özel eğitim öğrencilerine karnelerini Vali Yardımcısı Erhan Güney, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ile Bornova Kaymakamı Fatih Genel verdi.
İzmir’de 2019- 2020 Eğitim Öğretim Yılı birinci dönem karne töreni Bornova Hasan Tahsin Özel Eğitim Mesleki Okulu’nda yapıldı. Etkinlikte, Vali Yardımcısı Erhan Güney, Bornova Kaymakamı Fatih Genel ve İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi özel öğrencilere karnelerini verdi. Seramik, aşçılık ve el sanatları atölyelerinde karnelerini alan çocuklar, tatil heyecanını yaşadı. Yahşi, karnelerin sadece öğrencinin değil ailenin de göstergesi olduğunu belirterek, şöyle dedi:
"Çocuklarımızın başarıları ve beceri tasarı atölyelerindeki çalışmaları takdire şayan. Bugün birinci dönemi kazasız belasız bir şekilde kapatmanın mutluluğu içindeyiz. Özel eğitim öğrencilerimizin mutluluğunu paylaşmak için burayı seçtik. Gerçekten çocuklarımı sektöre kazandırma, sektörde iş bulma noktasında istihdama yönelik çalışma yapılan bir okuldayız. Bu öğrencilerimizin başarısını da hem İzmir’e hem Türkiye’ye gösterme açısından sizlerle paylaşmak istedik. Karneler hepimizin göstergesi. Bu anlamda velilerimizin bunu düşünerek, asla bir baskı uygulamadan çocuklarımızla birlikte tatili tatil görerek geçirmelerini istiyoruz."
KARNELER ŞAŞIRTMADI
Seramik atölyesinde eğitim alan Murat Selçuk (19), "Karnem beklediğim gibi geldi. Kendimi çok iyi hissediyorum, gayet mutluyum. Tatilde kitap okuyacağım, dışarı çıkacağım. Test kitaplarımı çalışacağım" dedi. El sanatları eğitimi alan Ceren Özyürek (16) ise, "Takdir aldım, çok mutluyum. Tatilde gezeceğim, evde dinleneceğim, kitap okuyacağım. Herkese iyi tatiller diliyorum" diye konuştu.

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