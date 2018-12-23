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İzmirli sanatseverlerin 'Fındıkkıran' ilgisi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.12.2018 12:43 | Son Güncelleme

İZMİR Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), Pyotr Ilyic Çaykovski'nin 'Fındıkkıran' balesinin prömiyerini 22 Aralık'ta yaptı.

İzmirli sanatseverlerin 'Fındıkkıran' ilgisi

Mehmet KURT/İZMİR, (DHA)- İZMİR Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), Pyotr Ilyic Çaykovski'nin 'Fındıkkıran' balesinin prömiyerini 22 Aralık'ta yaptı. Bir kutlama eseri olması nedeniyle, tüm dünyada Noel ve yeni yıl kutlamaları sırasında sahnelenen Fındıkkıran, sergilendiği Sabancı Kültür Sarayı'nda İzmirli sanatseverler tarafından beğeniyle izlendi.
İZDOB, Çaykovski'nin iki perdelik balesi Fındıkkıran'ın İzmir prömiyerini bale severlere yeni yıl armağanı olarak sundu. Mehmet Balkan koreografisiyle sergilenen 'Fındıkkıran'a eşlik eden İZDOB Orkestrasını Şef Tulio Gagliardo hazırladı. başlıca rolleri Aslı Çilek, Burcu Olguner, Boğaçhan Bozcaada, Dolun Doyran, Çağın Hazar Özideş, Sülün Duyulur, Çisil Bozcaada, Bülent Özdemir, Doruk Demirdirek, Burak Bilgilioğlu, Oben Yıldırım'ın üstlendi. Lale Balkan'ın sahneye koyduğu eserin dekorları Tayfun Çebi, kostümleri Sevtaç Demirer tarafından hazırlandı. 'Fındıkkıran'ın ışık tasarımcılığını da Fuat Gök yaptı.
Fındıkkıran, 25, 27, 29 Aralık 2018, 8, 10, 12, 14 ve 26 Ocak 2019, 9 ve 12 Şubat 2019 tarihlerinde tekrar sahnelenecek.

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İzmirli sanatseverlerin 'Fındıkkıran' ilgisiİzmirli sanatseverlerin 'Fındıkkıran' ilgisiİzmirli sanatseverlerin 'Fındıkkıran' ilgisiİzmirli sanatseverlerin 'Fındıkkıran' ilgisi

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