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İzmirli solistin sır ölümü! Bu halde bulundu... Erkek arkadaştan itiraf: Uyuşturucu hap kullandık

17.05.2022 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de solist olarak çalışan bir çocuk annesi 34 yaşındaki kadın erkek arkadaşıyla birlikte yaşadığı iddia edilen evde ölü bulundu. Ayşe Ayçiçek adındaki kadının zor nefes alması üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ancak genç kadın kurtarılamadı. Ayçiçek'in şüpheli ölümü üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde, C.H. polis ekiplerince gözaltına alınırken, C.H.'nin ilk ifadesinde, birlikte alkol ve uyuşturucu hap kullanıp yattıklarını söyledikleri öğrenildi.

İzmirli solistin sır ölümü! Bu halde bulundu... Erkek arkadaştan itiraf: Uyuşturucu hap kullandık

Olay 15 Mayıs günü Manavkuyu Mahallesi 275/4 Sokakta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre erkek arkadaşı C.H. ile birlikte yaşayan ve solistlik yaptığı öğrenilen bir çocuk annesi Ayşe Ayçiçek (34), uyumak için odasına geçti. Sabah uyandıklarında, Ayçiçek'in zor nefes aldığını fark eden C.H. durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri gelene kadar durumu kötüleşen Ayçiçek'in, ekipler tarafından yapılan incelenmesinde hayatını kaybettiği belirlendi.

UYUŞTURUCU ŞÜPHESİ

Ayşe Ayçiçek'in cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Genç kadının şüpheli ölümü üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde, C.H. polis ekiplerince gözaltına alındı. C.H.'nin ilk ifadesinde, birlikte alkol ve uyuşturucu hap kullanıp yattıklarını, uyandıktan sonra Ayçiçek'in zor nefes aldığını ve bunun üzerine sağlık ekiplerini aradığını söylediği öğrenildi. Polis ekipleri tarafından da evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu hap bulunduğu öğrenildi. C.H., polise verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.

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GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Öte yandan hayatını kaybeden Ayşe Ayçiçek, Konak Kahramanlar Kuruçay Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Genç kadının kesin ölüm nedeni ise, İzmir Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin sonuçlanması ile ortaya çıkacak. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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(İHA)

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İzmir
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