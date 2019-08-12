HABER

İzmirli Songül ebe, Sason'da 5 bin bebek dünyaya getirdi 

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 10:32 | Son Güncelleme

BATMAN'ın Sason ilçesindeki devlet hastanesinde 16 yıldır ebe olarak görev yapan İzmirli Songül Arslan(40), yaklaşık 5 bin bebek dünyaya getirdi.

İzmirli Songül ebe, Sason'da 5 bin bebek dünyaya getirdi 

Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/ SASON(Batman),(DHA)- BATMAN'ın Sason ilçesindeki devlet hastanesinde 16 yıldır ebe olarak görev yapan İzmirli Songül Arslan(40), yaklaşık 5 bin bebek dünyaya getirdi. Songül ebenin adı, çok sayıda kız bebeğe verildi.
İzmir Atatürk Sağlık Meslek Lisesi'nden 1997 yılında ebe olarak mezun olan Songül Arslan'ın ilk görev yeri 32 bin nüfuslu Sason ilçesi oldu. Arslan, Sason'da göreve başladığı 2003'ten bu yana yaklaşık 5 bin bebek dünyaya getirdi. İlçe halkının 'Songül Abla' diye hitap ettiği Songül ebenin adı, dünyaya getirdiği birçok kız bebeğine verildi.
2009 yılında eşinden ayrılan ve 15 yaşındaki oğlu Kadir Berkay Çepçi ile yaşayan Songül Arslan, "Sason'un ismi bana ilginç gelmişti. Coğrafi yapısı zor bir ilçeydi, bilerek burayı seçtim. İlk atamam Tekevler Sağlık Evi'ne çıkmıştı. Sağlık evi kapalı olduğu için Sason Devlet Hastanesi'nde görevlendirildim. O günden beri buradayım. İşimi severek yapıyorum. Sason'un tüm köy ve mezralarını avucumun içi gibi biliyorum. Özellikle kış mevsiminde zor koşullarda çalışıyoruz. Ulaşımı güçlükle yapılan köy ve mezralardaki hamile kadınların yardımına koşuyorum" dedi.
'ANNEMİN ÖLDÜĞÜ AN, DOĞUM İÇİN HASTAYA GİTTİM'
78 yaşındaki annesi Azime Arslan'ı kaybettiği gün, doğuma gitmek zorunda kalan bu nedenle de cenaze törenini bir gün erteleyen Arslan, şunları söyledi:
"İki yıl önce annemin vefatı beni üzdü. Acil hasta haberini aldığım köye gittim. Ertesi gün Diyarbakır'dan uçakla İzmir’e gittim. Annemin cenaze töreni benim için bir gün sonrasına ertelendi. Burada acı tatlı günlerim oldu. Müdahale ettiğim doğum vakalarında kız çocuklarına genelde ismimi verenler var. Onlara son çocukları olmasın diye başka isimler öneriyorum. Genelde beni dinliyorlar ve istediği isimleri çocuklarına veriyorlar. Burada mutluyum, Sason’dan ayrılmaya niyetim yok."
'ÖRNEK BİR SAĞLIKÇI'
Sason Belediye Başkanı Muzaffer Arslan da Songül Arslan’ın yıllardır büyük fedakarlıkla görev yaptığını belirterek, "Songül hanım artık bizden biri. Herkes ona ‘Songül Abla’ olarak hitap ediyor. Kendisi örnek alınacak bir sağlık çalışına. İlçemizde böylesi bir sağlık çalışanının olması bizim için büyük bir şans" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

İzmirli Songül ebe, Sason'da 5 bin bebek dünyaya getirdi İzmirli Songül ebe, Sason'da 5 bin bebek dünyaya getirdi İzmirli Songül ebe, Sason'da 5 bin bebek dünyaya getirdi İzmirli Songül ebe, Sason'da 5 bin bebek dünyaya getirdi

PARTNER Güzelliği ile büyülüyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni yengesi Güzelliği ile büyülüyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni yengesi
Elaiussa Sebaste Antik Kenti, ilgi bekliyorElaiussa Sebaste Antik Kenti, ilgi bekliyor
İnternette vakit geçirmede dünya dördüncüsüyüzİnternette vakit geçirmede dünya dördüncüsüyüz
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bu araçlarda indirim var!

Bu araçlarda indirim var!

Milletvekilinin çarptığı yaya hayatını kaybetti!

Milletvekilinin çarptığı yaya hayatını kaybetti!

Sevgilisinin bikinili halini paylaştı! 'Seni evde görmek istiyorum'

Sevgilisinin bikinili halini paylaştı! 'Seni evde görmek istiyorum'

Pitbull dehşeti! Polis vurmak zorunda kaldı

Pitbull dehşeti! Polis vurmak zorunda kaldı

ABD'de dehşete düşüren olay! 5 çocuk yanarak can verdi!

ABD'de dehşete düşüren olay! 5 çocuk yanarak can verdi!

Öldürülen terörist sayısı yükseldi!

Öldürülen terörist sayısı yükseldi!

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları

Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurban bayramı mesajları

Kurban bayramı mesajları

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Son dakika! TEM'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

TEM'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Her şeylerini bırakıp film gibi seyrettiler!

Her şeylerini bırakıp film gibi seyrettiler!

Edirne'de lastik botta 34 kaçak göçmen yakalandı

Mobil radar tespit etti! Böyle yakalandılar

Edirnekapı Şehitliği'nde hüzünlü bayram

'Bir güncük izin alsa cennetten gelse'

Son dakika! Hakkari'de öldürülen terörist sayısı 4'e yükseldi

Öldürülen terörist sayısı yükseldi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.