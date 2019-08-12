İzmirli Songül ebe, Sason'da 5 bin bebek dünyaya getirdi

Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/ SASON(Batman),(DHA)- BATMAN'ın Sason ilçesindeki devlet hastanesinde 16 yıldır ebe olarak görev yapan İzmirli Songül Arslan(40), yaklaşık 5 bin bebek dünyaya getirdi. Songül ebenin adı, çok sayıda kız bebeğe verildi.

İzmir Atatürk Sağlık Meslek Lisesi'nden 1997 yılında ebe olarak mezun olan Songül Arslan'ın ilk görev yeri 32 bin nüfuslu Sason ilçesi oldu. Arslan, Sason'da göreve başladığı 2003'ten bu yana yaklaşık 5 bin bebek dünyaya getirdi. İlçe halkının 'Songül Abla' diye hitap ettiği Songül ebenin adı, dünyaya getirdiği birçok kız bebeğine verildi.

2009 yılında eşinden ayrılan ve 15 yaşındaki oğlu Kadir Berkay Çepçi ile yaşayan Songül Arslan, "Sason'un ismi bana ilginç gelmişti. Coğrafi yapısı zor bir ilçeydi, bilerek burayı seçtim. İlk atamam Tekevler Sağlık Evi'ne çıkmıştı. Sağlık evi kapalı olduğu için Sason Devlet Hastanesi'nde görevlendirildim. O günden beri buradayım. İşimi severek yapıyorum. Sason'un tüm köy ve mezralarını avucumun içi gibi biliyorum. Özellikle kış mevsiminde zor koşullarda çalışıyoruz. Ulaşımı güçlükle yapılan köy ve mezralardaki hamile kadınların yardımına koşuyorum" dedi.