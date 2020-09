İzmirliler 8500 Yıl Önce De Midye Yiyordu

Bayraklı ve Kadifekale ile birlikte üç ayrı İzmir olduğunu belirten Derin, ilk İzmir olarak tanımladığı Yeşilova Höyüğündeki kazılardan şu ana kadar elde edilen bulguları şöyle özetledi: “İlk İzmirliler belki günümüzdeki İzmirlilerden çok farklı değillerdi. Bir kere yaşam tarzı olarak birbirinden ayrı, kırma çatılı evlerde yaşıyorlar. Anadolu’da Çatalhöyük gibi değiller. Her evde çanak, çömlek hatta dokumacılık içeren bir üretim olduğunu görüyoruz. Midyeyi çok seviyorlar. Birçok yerinde kum midyesi ya da farklı türdeki midyeleri bulabiliyoruz. Kabuklarını da hem takı hem de çanak, çömleklere katkı olarak kulanmışlar. Balık avlamayı seviyorlar. Yaptığımız çalışmalarda çupra kemikleri bulduk. Balık ağı ağırlıkları bulduk. Çok basit taşların iki tarafını kırarak yaptıkları bu ağırlıklarla, derelerde, belki de deniz kıyısında ağ gererek balık yakaladıklarını anlıyoruz. O dönemde denizin biraz daha İzmir Körfezi’nin dışında olmasına rağmen, hep denize dönük yaşamışlar”.

İlk İzmirlilerin inanç dünyası

Derin’e göre, ilk İzmirlilerin inanç dünyası ise Çatalhöyük ve Göbeklitepe’deki bulgularla benzerlikler taşıyor: “Doğayla ilgili birçok unsur, onlar için son derece kutsal. Güneş başta olmak üzere gezegenler olarak, doğada yaşayan hayvanlar kutsal birer varlık. Göbeklitepe ve Çatalhöyük’te de aynı şeyleri görebiliyoruz. Anadolu parsı ve panteri çanak çömlekler üzerinde, kabartma olarak kullanılmış. Ana Tanrıçaya bir ilgileri var. Çünkü Çatalhöyük’teki gibi dolgun vücutlu ama biraz daha ince ve narin Ana Tanrıça figürlerini ve heykelciklerini burada bulabiliyoruz”.

Ege adaları ve Kapadokya’yla ticari ilişki

Derin kazılarda güneşi simgeleyen mühürler bulunduğunu belirterek bunun da organize bir toplum anlamına geldiğini söyledi: “Son derece üretkenler. Ürettiklerini organize ettiklerini de görüyoruz. Geçen yılki kazılarda dokuma tezgahı ağırlıklarını ürettikleri bir evin içinde taş üzerinde bir çetele bulduk. Yani ne kadar ürettiklerini çizgilerle anlatmışlar. Metali bilmedikleri için bütün her şeyi taştan, topraktan ve kemikten yapmak zorundalar. Bu yüzden çakmak taşı üretimi var. Çakmak taşından alet çok önemli. Bunun dışında obsidiyeni kullanıyorlar. Obsidiyen tabii yöremize özgü bir şey değil. Obsidiyeni Melos Adası’ndan ve Kapadokya’dan getiriyorlar ya da getirtiyorlar. Deri işlemeyle ilgili de birçok taş alet bulduk. Çanak, çömlek ise bu yöredeki kilden üretilmiş. Her şey pembe veya kırmızı renkli. Savaş araç gereçleri hemen hemen hiç yok. Avla ilgili unsurlar var ama avcılıkta da son yıllarda balık avcılığının daha çok ön plana çıktığını görebiliyoruz. Bu da tabii burada yaşayan topluluğun gerçekten barışçıl ama özgürlüğünü ve aynı zamanda balığı seven Egeli bir toplum olduğunu gösteriyor”.