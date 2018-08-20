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İzmirliler, arife günü şehitlerine koştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 15:03 | Son Güncelleme

İZMİR'de yaşayan şehit aileleri, arife günü Kadifekale Şehitliği'ndeki yakınlarının mezarlarını ziyaret etti.

Taylan YILDIRIM, Mücahit BEKTAŞ İZMİR (DHA) İZMİR'de yaşayan şehit aileleri, arife günü Kadifekale Şehitliği'ndeki yakınlarının mezarlarını ziyaret etti. Bayram öncesi şehitlerine koşanlar, mezarları başında dua etti. Şehit aileleri evlatlarının mezarlarını hep birlikte temizledi, onları bayrama hazırladı. İzmir'deki şehit aileleri, baramdan bir gün önce arife günü Kadifekale Şehitliği'ni ziyaret ederek, yakınlarının mezarları başında dua etti. Aileler, şehitlerinin mezarlarını temizledi, ektikleri çiçekleri suladı, bakımlarını yaptı. Acıları hala taze olan şehit yakınları, mezarların başında Kuran'ı Kerim okudu. Oğlu Onur Sünüoğlu'nu geçen yıl şehit veren Abdülkadir Sünüoğlu, şehidinin mezarını özenle temizledikten sonra üzerinde fotoğrafı bulunan mezar taşına oğlunun arkadaşlarının hediye ettiği askerlik künyesi ile tesbihi astı. Sözün bittiği yerde olduklarını söyleyen Abdülkadir Sünüoğlu, Bizim için bayram yok. Buraya gelip en azından yattığı yeri görüyoruz, onu seviyoruz. Tüm şehitlerimiz bizim evlatlarımız dedi. 2011 yılında Siirt'te şehit olan Önder Turgay'ın ağabeyi Ercan Turgay ise acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu belirterek, oğluna şehit kardeşinin adını verdiklerini onun ismini yaşattıklarını anlattı. Şehit annesi Elmas Elçi ise O bizim ziyaretimize geleceğine biz her bayram onun ziyaretine geliyoruz dedi.

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