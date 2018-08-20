İzmirliler, arife günü şehitlerine koştu

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de şehit aileleri, arife günü Kadifekale Şehitliği'ndeki yakınlarının mezarlarını ziyaret edip, dua okudu.

İzmir'deki şehit aileleri, arife günü, Kadifekale Şehitliği'ni ziyaret etti. Aileler, şehitlerinin mezarlarını temizledi, ektikleri çiçekleri suladı, bakımlarını yaptı. Acıları hâlâ taze olan şehit yakınları, mezarların başında Kuran'ı Kerim okudu. Abdülkadir Sünüoğlu da, geçen yıl şehit olan oğlu Onur Sünüoğlu'nun mezarını özenle temizledikten sonra üzerinde fotoğrafı bulunan mezar taşına şehidin arkadaşlarının hediye ettiği askerlik künyesi ile tespihi astı. Abdülkadir Sünüoğlu, "Sözün bittiği yer. Bizim için bayram yok. Buraya gelip en azından yattığı yeri görüyoruz, onu seviyoruz. Tüm şehitlerimiz bizim evlatlarımız" dedi.

2011 yılında Siirt'te şehit olan Önder Turgay'ın ağabeyi Ercan Turgay da acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu belirterek, oğluna şehit kardeşinin adını verdiklerini, onun ismini yaşattıklarını anlattı. Şehit annesi Elmas Elçi ise "O bizim ziyaretimize geleceğine biz her bayram onun ziyaretine geliyoruz" ifadelerini kullandı.

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