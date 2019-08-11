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İzmirliler bayram namazı için camileri doldurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 08:06 | Son Güncelleme

 İZMİRLİLER, kurban bayramının ilk günü vatandaşlar, camileri doldurdu.

İzmirliler bayram namazı için camileri doldurdu

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİRLİLER, kurban bayramının ilk günü vatandaşlar, camileri doldurdu. Namazın ardından vatandaşlar, cami çıkışlarında bayramlaştı.
Kurban bayramının ilk günü vatandaşlar, bayram namazını kılmak içiç camilerin yolunu tuttu. Bayram namazı için beraber saf tutan vatandaşlar, çıkışta birbirleriyle bayramlaştı. Öte yandan, namaza gelen vatandaşlara cami önlerinde ikramlar yapıldı. Namazın ardından dağılan cemaat kurbanlıklarını kesmek için yola çıktı.

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İzmirliler bayram namazı için camileri doldurduİzmirliler bayram namazı için camileri doldurduİzmirliler bayram namazı için camileri doldurduİzmirliler bayram namazı için camileri doldurdu

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