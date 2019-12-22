HABER

İzmirliler en uzun gecede koştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 11:41 | Son Güncelleme

 İZMİR Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün düzenlediği 'En Uzun Koşu'ya katılan yüzlerce kişi, yılın en uzun gecesinde Üçkuyular Vapur İskelesi'nden Gündoğdu Meydanı'na koştu.

İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün düzenlediği 'En Uzun Koşu'ya katılan yüzlerce kişi, yılın en uzun gecesinde Üçkuyular Vapur İskelesi'nden Gündoğdu Meydanı'na koştu.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün yılın en uzun gecesinde düzenlediği 'En Uzun Koşu', kent saknileri tarafından ilgiyle karşılandı. Üçkuyular Vapur İskelesi'ne gelerek ısınan yüzlerce İzmirli, 21 Aralık saat 21.00'de işaret fişeğiyle beraber koşuya başladı. İsteyenlerin Karataş Sahili ve Konak Vapur İskelesi'nden de katılabildiği koşuda, Körfez kıyısı takip edilerek Üçkuyular Vapur İskelesi'nden Gündoğdu Meydanı'na kadar olan yaklaşık 10 kilometrelik rota tamamlandı. Gündoğdu Meydanı'ndaki bitiş çizgisinde katılımcılara sıcak çorba, su ve enerji içeceği ikram edildi. Bitiş çizgisine ilk ulaşan isim koşuya Üçkuyular Vapur İskelesi'nden başlayan Tezcan Kavas oldu. Kavas, İzmir için böylesi bir organizasyonun yapılmasının çok güzel olduğunu dile getirerek "Çocuklarıma anlatacağım bir anım var" diye konuştu.
'ETKİNLİKLER ARTSIN'
Koşuya katılan Dilek Çetinkol, koşu bilincini geliştirmek için yapılan çalışmaları takip ettiğini belirterek, "Bu konuda Büyükşehir'in arkasındayız, etkinlikler oldukça katılacağız" dedi. Rıza Martaş ise son dönemde İzmir'de spor alanındaki değişimin gözle görünür olduğunu vurgulayarak, "Yaşadığımız şehirde spora destek olunması bizim için mutluluk verici. Umarım bu etkinlikler çoğalır" diye konuştu.
Koşunun gelecekteki daha büyük koşu etkinliklerine zemin hazırlamak amacıyla yapıldığını belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Hakan Orhunbilge şöyle konuştu:
"Bugünkü koşu herkese açık amatör bir koşu. Amacımız bir farkındalık yaratmak. Amacımız İzmir maratonu öncesinde bu tip farkındalık koşularıyla İzmirlinin bu işi gerçekten yapabileceğini göstermek. Bugün görüyoruz ki yanılmamışız. İzmirliler ilgi gösteriyor koşumuza. Uzun vadede amacımız Maraton İzmir düzenlemek."

FOTOĞRAFLI

Büyükada'da ruam paniği! İptal ediyorlarBüyükada'da ruam paniği! İptal ediyorlar
GÜNCELLEME - Uludağ'da çıkan orman yangını kontrol altına alındıGÜNCELLEME - Uludağ'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Edirne'ye taşkınla gelen 'su maymunları' görüntülendiEdirne'ye taşkınla gelen 'su maymunları' görüntülendi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü türkücü dua istemişti! Acı haber

Ünlü türkücü dua istemişti! Acı haber

Ankara'da korkunç olay! Liseli genç feci şekilde can verdi!

Ankara'da korkunç olay! Liseli genç feci şekilde can verdi!

Kriz çıkartacak gelişme! Türk mürettebatlı gemiyi alıkoydular

Kriz çıkartacak gelişme! Türk mürettebatlı gemiyi alıkoydular

İYİ Partili başkana silahlı saldırı! Trafikte kurşun yağdırdılar

İYİ Partili başkana silahlı saldırı! Trafikte kurşun yağdırdılar

'Giydiğime pişman oldum! Çekmiş...'

'Giydiğime pişman oldum! Çekmiş...'

Otogar tuvaletinde kanlı hesaplaşma! Ölü ve yaralılar var!

Otogar tuvaletinde kanlı hesaplaşma! Ölü ve yaralılar var!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Sır oldular! Araçları terk edilmiş halde bulundu

Sır oldular! Araçları terk edilmiş halde bulundu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Adana'da iğrenç olay! Kameraya böyle yakalandı

Adana'da iğrenç olay! Kameraya böyle yakalandı

Çok konuşulan iddiaya Bakanlık'tan açıklama

Çok konuşulan iddiaya Bakanlık'tan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da korkunç ölüm!

Antalya'da korkunç ölüm!

Bolu'da tarihi eser operasyonu! 2 gözaltı

Bolu'daki operasyonda ele geçirildi!

Beyoğlu'nda bir apartmanın çatısı uçtu! Baba ve oğlu son anda kurtuldu

İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü

İstanbul'da deniz ulaşımına lodos engeli! Çok sayıda sefer iptal edildi

İstanbullular dikkat! Az önce duyuruldu

Son dakika: İdlib'deki saldırılar nedeniyle en az 25 bin sivil daha Türkiye sınırına geldi

25 bin sivil daha Türkiye sınırına yöneldi

'Kayıp' diye aranan çift ahırda saklanmış

'Kayıp' diye aranan çift ahırda saklanmış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.