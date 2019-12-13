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İzmirliler için 'EnTaksi İzmir' uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 10:20 | Son Güncelleme

İZMİR Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nca taksilere internet üzerinden de erişilmesini sağlayacak sistem hazırlandı.

İZMİR, (DHA)- İZMİR Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nca taksilere internet üzerinden de erişilmesini sağlayacak sistem hazırlandı. 1 yıldan fazla süredir test edilen 'EnTaksi İzmir', yılbaşından itibaren kullanılmaya başlanacak. Mobil uygulama ya da internet üzerinden 24 saat taksi çağrılabilecek. Kullanıcıya, en yakındaki taksici yönlendirilecek. Taksi çağıran kişi, hangi aracın ve şoförün geleceğini sistem üzerinden görebilecek, hakkındaki yorumları okuyabilecek.
İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası tarafından taksi kullanımı için mobil uygulama altyapısı kuruldu. Üzerinde çalışılan sistem, 1 yılı aşkın süre test edildi. Taksileri akıllı cihazlar ile internet üzerinden dijital ortamda da erişime açık hale getirecek, 'EnTaksi İzmir' adı verilen uygulama, testlerden geçti. İzmir Ulaşım Merkezi'nde (İZUM) de test edilen 'EnTaksi İzmir', Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer'in katılacağı törenle yılbaşında hizmete alınacak.
İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, "Sunduğumuz hizmeti ve kendimizi günün koşullarına göre yenilememiz gerektiğini, küresel güçlerle ancak böyle rekabet edebileceğimizi açıklamıştık, o sözümüzü tutuyoruz. Bu yenilikçi tutumumuzu geçmişte de sergiledik, birçok yeniliğe ve gelişime imza attık. Şimdi de İzmir'deki taksileri geleceğe taşıyacak sistemi kazandırıyoruz. İzmir Ulaşım Koordinasyon Merkezi bünyesinde kamu kurumları iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz teknolojik altyapımız sayesinde hizmet kalitemizi daha da artırıyoruz. Esnafımızın kazancına göz diken küresel firmaların tehditlerine de en güzel cevabı vermiş oluyoruz" dedi.
'ENTAKSİ İZMİR' NASIL ÇALIŞACAK?
Mobil uygulama üzerinden ya da internetten 24 saat taksi çağrılabilecek. Sistem en yakındaki taksiciyi yönlendirecek. Taksi çağıran kişi, hangi aracın ve şoförün geleceğini sistem üzerinden görebilecek, şoför hakkında yorumları okuyabilecek. Kullanıcı, kendisine gönderilen aracı istemezse başka taksi talep edebilecek. Gidilecek yer için ne kadar ödeneceği önceden bilinecek, kredi kartıyla ödeme gerçekleştirilebilecek. Müşteriler, aracın temizliği ve şoförün davranışları hakkında puanlama ve yorum yapabilecek. Bu değerlendirmeler herkes tarafından görülebilecek. İngilizce dil seçeneği sayesinde yabancılar da sistemi kullanabilecek.

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