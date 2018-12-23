"İzmirliler, İzmir'in çantada keklik olmadığını CHP'ye gösterecekler"

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin "2004'ten bu yana AK Parti olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanamamış olabiliriz. Ama bu seçimde bunun CHP için gerçekten çantada keklik olmadığını, CHP zihniyetinde 'ceketimizi koysak kazanırız' mantığı hem İzmir'de teşkilatlarında hem genel merkezde olmadığını İzmirli hemşehrilerimiz Allah'ın izniyle bu seçimde CHP'ye bunu göstereceklerdir." dedi.

Dağ, partisinin Bayındır ilçe başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, yerel seçimlerde önümüzdeki 4 yıl seçim olmamasını sağlayacak bir netice almanın ülke açısından önemli olduğuna işaret etti.

İzmir'de açıkladıkları büyükşehir belediye başkanı adayının hem belediyecilik anlamında hem de ülkenin tamamına hizmet üretme noktasında önemli mesafeler kaydetmiş biri olduğunu belirten Dağ, seçim hazırlığı sürecinde rakibin birbirinin altını oyma derdinde olduğuna dikkati çekti. Dağ, şunları söyledi:

"Bir ilçe belediye başkanı adayının ismi ön plana çıkar çıkmaz büyükşehir belediye başkanı onun nasıl önünü engellerim diye demeç veriyor. Bir aday tarifi yapmış büyükşehir belediye başkanımız. Sadece ismini koymamış. Milletvekilliği yapmış, parti meclisi üyeliği yapmış, il başkanlığı yapmış. Ben İzmir çukurunda bir adam biliyorum böyle. O da Alaattin Yüksel. Beyefendilerin derdi şu, İzmir çukurunda benim şahsi iktidarım kaybolmasın. Ben olmazsam benim idaremde kim olacaksa, kiminle daha rahat edeceksem, kime şurada şunu yap diyeceksem o olsun. Başka bir niyet, bu şehre daha iyi kim hizmet eder, bu yok. Çünkü ne yazık ki zihinlerinde şu var: İzmir'i çantada keklik görüyorlar. İzmir CHP için çantada keklik değil. İzmirli hemşehrilerimiz bunu iyi biliyor. 2004'ten bu yana AK Parti olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanamamış olabiliriz. Ama bu seçimde bunun CHP için gerçekten çantada keklik olmadığını, CHP zihniyetinde 'ceketimizi koysak kazanırız' mantığı hem İzmir'de teşkilatlarında hem genel merkezde olmadığını İzmirli hemşehrilerimiz Allah'ın izniyle bu seçimde CHP'ye bunu göstereceklerdir."