"İzmirliler kötü kokuya mahkum edildi"

İZMİR (AA) - İzmir Çevre ve Şehircilik Müdürü Selahattin Varan, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Sırrı Aydoğan'ın kentte etkili olan kötü kokunun nedenini bulamadıklarına yönelik sözlerine ilişkin, "Atık kanalları kokuyor, onları yıkayacaklar. Bir de Çiğli'deki çamur atıkları kokuyor başka bir şey yok. Araştırdık, kokunun bunlardan kaynaklandığını tespit ettik. Arkadaşlarımız kokunun nedenini sözlü olarak iletiyorlar, önümüzdeki günlerde de yazılı olarak ileteceğiz." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesine ait Çiğli Atık Su Tesisi'nin çevresinde depolanan arıtma çamurlarından ve kanalizasyon altyapısının yetersizliğinden kaynaklandığı ileri sürülen ve zaman zaman kentin büyük kısmında hissedilen kötü kokuya ilişkin tartışmalar sürüyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Varan, kent genelinde kötü bir kokunun hakim olduğunu, müdürlük olarak bunun nelerden kaynaklandığına ilişkin çalışma yaptıklarını ve basınla paylaştıklarını anlattı.

- "Koku gökten aşağıya inmiyor"

Çalışmalarını muhataplarıyla da paylaştıklarına işaret eden Selahattin Varan, şöyle konuştu: