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"İzmirliler kötü kokuya mahkum edildi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 11:37 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesine ait Çiğli Atık Su Tesisi'nin çevresinde depolanan arıtma çamurlarından ve kanalizasyon altyapısının yetersizliğinden kaynaklandığı ileri sürülen ve zaman zaman kentin büyük kısmında hissedilen kötü kokuya ilişkin tartışmalar sürüyor - Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Selahattin Varan: "Atık kanalları kokuyor, onları yıkayacaklar. Bir de Çiğli'deki çamur atıkları kokuyor başka bir şey yok. Araştırdık, kokunun bunlardan kaynaklandığını tespit ettik. Arkadaşlarımız kokunun nedenini sözlü olarak iletiyorlar, önümüzdeki günlerde de yazılı olarak ileteceğiz" - AK Parti İl Başkanı Aydın Şengül: "Geçmişte kanal projesi yapılırken projesine uygun bir şekilde yapılmadı. Maliyeti düşürmek için projedeki kanallar daha da küçültüldü. Arıtma tesislerinde ciddi sıkıntılar var. İzmirliler bu kokuya mahkum edilmiş durumda"

İZMİR (AA) - İzmir Çevre ve Şehircilik Müdürü Selahattin Varan, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Sırrı Aydoğan'ın kentte etkili olan kötü kokunun nedenini bulamadıklarına yönelik sözlerine ilişkin, "Atık kanalları kokuyor, onları yıkayacaklar. Bir de Çiğli'deki çamur atıkları kokuyor başka bir şey yok. Araştırdık, kokunun bunlardan kaynaklandığını tespit ettik. Arkadaşlarımız kokunun nedenini sözlü olarak iletiyorlar, önümüzdeki günlerde de yazılı olarak ileteceğiz." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesine ait Çiğli Atık Su Tesisi'nin çevresinde depolanan arıtma çamurlarından ve kanalizasyon altyapısının yetersizliğinden kaynaklandığı ileri sürülen ve zaman zaman kentin büyük kısmında hissedilen kötü kokuya ilişkin tartışmalar sürüyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Varan, kent genelinde kötü bir kokunun hakim olduğunu, müdürlük olarak bunun nelerden kaynaklandığına ilişkin çalışma yaptıklarını ve basınla paylaştıklarını anlattı.

- "Koku gökten aşağıya inmiyor"

Çalışmalarını muhataplarıyla da paylaştıklarına işaret eden Selahattin Varan, şöyle konuştu:

"Koku gökten aşağıya inmiyor. Atık kanalları kokuyor, onları yıkayacaklar. Bir de Çiğli'deki çamur atıkları kokuyor başka bir şey yok. Araştırdık, kokunun bunlardan kaynaklandığını tespit ettik. Ortak çalışma yapmıyoruz. Kendimiz çalışma yaptık, muhataplarımıza da bunları ilettik. Arkadaşlarımız kokunun nedenini sözlü olarak iletiyorlar, önümüzdeki günlerde de yazılı olarak ileteceğiz."

- "İzmirliler bu kokuya mahkum edildi"

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ise yaşanan koku olayının Büyükşehir Belediyesinin beceriksizliğinin bir sonucu olduğunu, İzmir halkına eziyet edildiğini ifade etti.

Belediyenin bu sorun karşısında önceden tedbir alması gerektiğine dikkati çeken Şengül, şunları kaydetti:

"Bu uzun süren ihtimallerin sonucu. Geçmişte kanal projesi yapılırken, projesine uygun bir şekilde yapılmadı. Maliyeti düşürmek için projedeki kanallar daha da küçültüldü. Arıtma tesislerinde ciddi sıkıntılar var. Kanallarda toz toprak birikti, kanalların büyük çoğunluğu tıkandı. Kurban Bayramı vesilesiyle belki kanallar iyice doldu, birçok kez de arızalandı. Hala bir şey yapmıyorlar, görmezden geliyorlar. İzmirliler bu kokuya mahkum edilmiş durumda. Yağmur yağsa da koku kendiliğinden gitsin beklentisi içindeler, geçici çözümlerle bu olmaz."

Sorunun çözülmesi için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na günler öncesinden çağrıda bulunduğunu hatırlatan Aydın Şengül, konunun sürüncemede bırakıldığını, çağrılarına rağmen bir yetkilinin kendilerinden destek istemediğini aktardı.

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